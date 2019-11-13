У Києві на вулиці знайшли трирічного малюка в синцях: у справі новий поворот

У Києві трирічну дитину відібрали у п'яного чоловіка. Випадкові перехожі забили на сполох, побачивши дивну картину. Хлопчик з синцями на тілі ходив по вулиці з дорослим у стані сильного алкогольного сп'яніння. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався майже тиждень тому, 7 листопада, на вулиці Вишгородській Подільського району. Дитину госпіталізували, а п'яний неадекват назвався його батьком і сказав, що поїде за ним в лікарню.

У Києві знайшли дитину на вулиці (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Але, оскільки хлопчик не розмовляє, підтвердити, що це його батько, він не міг, а горе-батько в лікарні так і не з'явився, правоохоронці почали розшукувати батьків малюка.

Врешті-решт родичів вдалося відшукати. Своє тривале мовчання вони пояснили важким матеріальним становищем та життєвими труднощами. Але чи є п'яний чоловік, що гуляв із хлопчиком, його батьком, правоохоронці не уточнюють.

Хлопчика передали в дитячий будинок. Подальша його доля буде залежати від рішення соціальних служб. А горе-батьків чекає штраф за "невиконання обов'язків по вихованню дитини".