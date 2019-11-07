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В Киеве на улице нашли малыша в синяках: отобрали у пьяного мужчины

STYLERНужна помощь    07.11.2019 - 17:57
В Киеве на улице нашли малыша в синяках: отобрали у пьяного мужчины
В Киеве ребенка в синяках нашли на улице (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве ребенок ходил по улицам с мужчиной в неадекватном состоянии

В Киеве прохожие обнаружили трехлетнего ребенка со ссадинами на теле, который ходил по улице с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Теперь полиция разыскивает родителей мальчика.

Мальчику на вид около трех лет, однако он не разговаривает. Соответственно, полиция не может назвать его имя, и просит помочь в розысках родственников ребенка.

Малыш находился вместе с пьяными мужчиной на улице Вышгородской в Подольском районе столицы. Кем именно он приходится ребенку, не сообщается.

В Киеве на улице нашли малыша в синяках: отобрали у пьяного мужчины

В Киеве ребенка в синяках нашли на улице (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Ребенка с ссадинами на теле госпитализировали в одно из медицинских учреждений. В данный момент мальчик находится под присмотром врачей.

Правоохранители обращаются к тем, кто может владеть информацией о мальчике и его родителях.

"Если вы узнали мальчика или имеете информацию относительно места нахождения его близких, просьба позвонить на 102 или по телефону (044)425-04-57", - сказано в сообщении пресс-службы полиции Киева.

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