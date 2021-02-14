В Киеве улица возле метро превратилась в реку (видео)
Сегодня, 14 февраля, в Киеве прорвало трубу рядом со станцией метро "Черниговская". Из-за большого потока воды остановилось движение транспорта и даже трамваев.
Инцидент произошел на ул. Попудренко, 52. Об этом сообщает Информатор.
Потоп на «Черниговской»Posted by Информатор Киев on Sunday, February 14, 2021
В результате прорыва водопровода затопило улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается Киевводоканал.
Через аварію на інженерних комунікаціях «Київводоканалу» обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і Попудренка Деталі https://kyivcity.gov.ua/news/cherez_avariyu_na_inzhenernikh_komunikatsiyakh_prat_ak_kivvodokanal_obmezheno_rukh_tramvav_i_avto_na_vul_gnata_khotkevicha_i_popudrenka_video/Posted by Комунальна корпорація "Київавтодор" on Sunday, February 14, 2021
Поблизу із станцією метро Чернігівська стався прорив труби. Ух, «весело» буде, коли це все перетвориться на велику ковзанку.Posted by Киев Оперативный on Sunday, February 14, 2021
Пользователи сети прокомментировали ситуацию и опасаются, что завтра на этом месте будет каток, когда вода замерзнет.
- Представляю какой треш там будет завтра;
- Берем коньки, и завтра туда на каток;
- Убирают лед... не знаю. Было реально море из воды, которое частично в лед превратилось. Во сколько был прорыв не знаю, но спустя час перекрыто было движение в обе стороны. Ехала около 12 часов;
- Это жесть!! Конечно, все коммуникации уже гнилые, и их давно пора менять... но политика наших коммунальщиков - зачем менять, если можно залатать!
- Текут рекой средства налогоплательщиков;
- Судя по отсутствию пара этот водоканал порадует киевлян и гостей столицы новым ледовым стадионом;
- Так вот почему нет воды, струйка еле в спичку с кранов течет, праздник на Матеюка;
- Новый каток от коммунальных служб;
- Только у нас, автомобили одновременно и личный транспорт передвижения, ледокол и кораблик.
Напомним, в Киеве прорвало трубу на улице Белицкой, после чего она превратилась в реку.
Мы также писали о том, что в Киеве посреди дороги на улице Петропавловской провалился асфальт.