В Киеве улица возле метро превратилась в реку (видео)

Сегодня, 14 февраля, в Киеве прорвало трубу рядом со станцией метро "Черниговская". Из-за большого потока воды остановилось движение транспорта и даже трамваев.

Инцидент произошел на ул. Попудренко, 52. Об этом сообщает Информатор .

Пользователи сети прокомментировали ситуацию и опасаются, что завтра на этом месте будет каток, когда вода замерзнет.

Через аварію на інженерних комунікаціях «Київводоканалу» обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і Попудренка Деталі https://kyivcity.gov.ua/news/cherez_avariyu_na_inzhenernikh_komunikatsiyakh_prat_ak_kivvodokanal_obmezheno_rukh_tramvav_i_avto_na_vul_gnata_khotkevicha_i_popudrenka_video/

В результате прорыва водопровода затопило улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается Киевводоканал.

Напомним, в Киеве прорвало трубу на улице Белицкой, после чего она превратилась в реку.

Мы также писали о том, что в Киеве посреди дороги на улице Петропавловской провалился асфальт.