У Києві вулиця біля метро перетворилася на річку (відео)
Сьогодні, 14 лютого, у Києві прорвало трубу поруч зі станцією метро "Чернігівська". Через великий потік води зупинився рух транспорту та навіть трамваїв.
Інцидент стався на вул. Попудренка, 52. Про це повідомляє Інформатор.
Потоп на «Чернігівській»Posted by Інформатор Київ on Sunday, February 14, 2021
В результаті прориву водопроводу затопило вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається Київводоканал.
Через аварію на інженерних комунікаціях «Київводоканалу» обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і Попудренка Деталі https://kyivcity.gov.ua/news/cherez_avariyu_na_inzhenernikh_komunikatsiyakh_prat_ak_kivvodokanal_obmezheno_rukh_tramvav_i_avto_na_vul_gnata_khotkevicha_i_popudrenka_video/Posted by Комунальна корпорація "Київавтодор" on Sunday, February 14, 2021
Поблизу із станцією метро Чернігівська стався прорив труби. Ух, «весело» буде, коли це все перетвориться на велику ковзанку.Posted by Київ Оперативний on Sunday, February 14, 2021
Користувачі мережі прокоментували ситуацію і побоюються, що завтра на цьому місці буде каток, коли вода замерзне.
- Уявляю який треш там буде завтра;
- Беремо ковзани, і завтра туди на ковзанку;
- Прибирають лід... не знаю. Було реально море з води, яке частково в лід перетворилося. У скільки був прорив не знаю, але через годину було перекрито рух в обидві сторони. Їхала близько 12 годин;
- Це жесть!! Звичайно, всі комунікації вже гнилі, і їх давно пора міняти... але політика наших комунальників - навіщо міняти, якщо можна залатати!
- Течуть рікою кошти платників податків;
- Судячи з відсутності пара цей водоканал порадує киян і гостей столиці новим льодовим стадіоном;
- Так ось чому немає води, цівка ледве в сірник з кранів тече, свято на Матеюка;
- Новий каток від комунальних служб;
- Тільки у нас, автомобілі одночасно і особистий транспорт пересування, криголам і кораблик.
Нагадаємо, в Києві прорвало трубу на вулиці Білицькій, після чого вона перетворилася на річку.
Ми також писали про те, що у Києві посеред дороги на вулиці Петропавлівській провалився асфальт.