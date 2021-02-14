У Києві вулиця біля метро перетворилася на річку (відео)

Сьогодні, 14 лютого, у Києві прорвало трубу поруч зі станцією метро "Чернігівська". Через великий потік води зупинився рух транспорту та навіть трамваїв.

Інцидент стався на вул. Попудренка, 52. Про це повідомляє Інформатор .

Користувачі мережі прокоментували ситуацію і побоюються, що завтра на цьому місці буде каток, коли вода замерзне.

Поблизу із станцією метро Чернігівська стався прорив труби. Ух, «весело» буде, коли це все перетвориться на велику ковзанку.

Через аварію на інженерних комунікаціях «Київводоканалу» обмежено рух трамваїв і авто на вул. Гната Хоткевича і Попудренка Деталі https://kyivcity.gov.ua/news/cherez_avariyu_na_inzhenernikh_komunikatsiyakh_prat_ak_kivvodokanal_obmezheno_rukh_tramvav_i_avto_na_vul_gnata_khotkevicha_i_popudrenka_video/

В результаті прориву водопроводу затопило вулиці Попудренка та Хоткевича. На місці працює техніка і бригади ШЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається Київводоканал.

Нагадаємо, в Києві прорвало трубу на вулиці Білицькій, після чого вона перетворилася на річку.

Ми також писали про те, що у Києві посеред дороги на вулиці Петропавлівській провалився асфальт.