В Киеве вместо травы решили покосить песок на пляже: видео инцидента

В Киеве на Трухановом острове работники в униформе "косил" песок на Центральном пляже. Несмотря на то, что вокруг было много сорняков.

Так, событие произошло в четверг, 15 июля.

"Сказали косить – надо косить. Абсолютно безразлично, что там песок", - написал автор видео.

В частности киевлянка Людмила Билека на своей странице в Facebook опубликовала похожее видео. Жительница говорит, что работы по благоустройству происходили посреди жаркого дня. Также на видео видно, что мужчина в специальной форме косит песок на пляже.

"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия у коммунального предприятия "Киевблагоустройство"?"- отметила Билека.

В комментариях пользователи пишут, что непонятно зачем мужчина это делал. Более того, в сети интересуются, кто дал приказ это делать.