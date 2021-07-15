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В Киеве вместо травы решили покосить песок на пляже: видео инцидента

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Киев, Четверг 15 июля 2021 22:10
В Киеве вместо травы решили покосить песок на пляже: видео инцидента Коллаж РБК-Украина: в Киеве мужчина косил песок
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на Трухановом острове работники в униформе "косил" песок на Центральном пляже. Несмотря на то, что вокруг было много сорняков.

Видео опубликовали в Telegram- канале "Киев Оперативный".

Так, событие произошло в четверг, 15 июля.

"Сказали косить – надо косить. Абсолютно безразлично, что там песок", - написал автор видео.

В частности киевлянка Людмила Билека на своей странице в Facebook опубликовала похожее видео. Жительница говорит, что работы по благоустройству происходили посреди жаркого дня. Также на видео видно, что мужчина в специальной форме косит песок на пляже.

"Лето. Жара. А на Трухановом острове сегодня косят песок. Кто в курсе, какая там экологическая или эстетическая стратегия у коммунального предприятия "Киевблагоустройство"?"- отметила Билека.

В комментариях пользователи пишут, что непонятно зачем мужчина это делал. Более того, в сети интересуются, кто дал приказ это делать.

  • Вырезает траву еще в момент зарождения;
  • Подготовка почвы под "большое садоводство". Завтра уже туи будут расти;
  • Человек зарплату отрабатывает. Не его проблема, что жара и трава не выросла. График есть график;
  • Давно хочется поймать этих косарей и вежливо спросить, зачем это делать и кто дал такой приказ!;
  • Вам все не так. Ребята разравнивают песок и дробят его;
  • У меня на районе так косят асфальт;
  • Раз в неделю такое возле дома вижу.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы разгромили иномарку и оставили жуткий подарок.

Также женщина-водитель устроила " цирк" в центре Киева.

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Труханов остров
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