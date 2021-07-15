У Києві замість трави вирішили покосити пісок на пляжі: відео інциденту

У Києві на Трухановому острові працівники в уніформі "косив" пісок на Центральному пляжі. Попри те, що навколо було багато бур'янів.

Так, подія сталася у четвер, 15 липня.

"Сказали косити – треба косити. Абсолютно байдуже, що там пісок", – написав автор відео.

Зокрема киянка Людмила Білека на своїй сторінці у Facebook опублікувала схоже відео. Жителька каже, що роботи з благоустрою відбувалися посеред спекотного дня. Також на відео видно, що чоловік у спеціальній формі косить пісок на пляжі.

"Літо. Спека. А на Трухановому острові сьогодні косять пісок. Хто в курсі, яка там екологічна чи естетична стратегія в Комунального підприємства "Київблагоустрій"?" – зазначила Білека.

У коментарях користувачі пишуть, що незрозуміло навіщо чоловік це робив. Щобільше, у мережі цікавляться, хто дав наказ це робити.