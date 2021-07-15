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Женщина-водитель устроила "цирк" в центре Киева: видео с эвакуатором и нарушительницей ПДР

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Киев, Четверг 15 июля 2021 11:46
Женщина-водитель устроила "цирк" в центре Киева: видео с эвакуатором и нарушительницей ПДР В Киеве женщина устроила цирк из-за эвакуации ее авто (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В центре Киева женщина устроила настоящее шоу из-за того, что ее неправильно припаркованный автомобиль забрал эвакуатор.

Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что дама на Ford отметилась неправильной парковкой. Только вот забирать свою машину со штрафплощадки у нее желания не было. Она побежала за эвакуатором и залезла на него.

"Дама запарковала свое авто Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал ее машину. Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала ... Почему сразу не парковаться нормально?" - сказано в сообщении.

В Киеве нарушительница ПДР устроила цирк

В комментариях украинцы написали, что у кого-то очень "боевая подруга". А также отметили, что если водитель вовремя появился, он может перепарковать машину без штрафа.

  • Боевая подруга у кого-то.
  • Генри Форд походу в гробу переворачивается от оленей, которые на его детищах ездят.
  • По идее, если успела, то должны машину вернуть. Заплатит штраф, но без услуг штрафплощадки. И естественно, эвакуаторщики морозятся и не хотят опускать машину, потому что это потерянный заработок.
  • Так если автовладелец пришел, значит, он может просто перепарковаться и оплатить штраф за парковку.
  • Если его уже погрузили, то все поезд уехал.
  • Я бы тоже злорадствовал, ибо себе не позволяю стать в неположенном месте, и всегда думаю вначале о ПДД, а потом чтобы никому не мешать чисто по-человечески...

Напомним, что с 1 июля Киев резко поднял цены на парковку в центральной части города и примыкающих к ней районах. Один час парковки на муниципальной площадке в центре подорожал с 10 до 35 гривен.

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