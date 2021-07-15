Женщина-водитель устроила "цирк" в центре Киева: видео с эвакуатором и нарушительницей ПДР

В центре Киева женщина устроила настоящее шоу из-за того, что ее неправильно припаркованный автомобиль забрал эвакуатор.

Об этом рассказали на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что дама на Ford отметилась неправильной парковкой. Только вот забирать свою машину со штрафплощадки у нее желания не было. Она побежала за эвакуатором и залезла на него.

"Дама запарковала свое авто Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал ее машину. Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала ... Почему сразу не парковаться нормально?" - сказано в сообщении.

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В комментариях украинцы написали, что у кого-то очень "боевая подруга". А также отметили, что если водитель вовремя появился, он может перепарковать машину без штрафа.