В Киеве вандалы разгромили иномарку и оставили жуткий подарок: месть в стиле мафиози

В Киеве неизвестные разгромили автомобиль и оставили на крыше отрезанную коровью голову. Машину с таким "сюрпризом" обнаружили строители, которые рано утром пришли на работу на стройку по соседству.

Инцидент произошел в среду, 14 июля. Странную инсталляцию на крыше внедорожника Toyota Rav4 обнаружили на стоянке возле жилого дома на улице Каховской в Днепровском районе.

Вандалы разбили заднее окно, разбили лобовое стекло, прокололи все колеса, а на крышу поставили отрезанную коровью голову.

Как рассказали строители в комментарии для "Надзвичайних новин", ночью сторожа слышали шум сигнализации, но не обратили внимание, так как такое там бывает почти каждую ночь. Утром к машине сбежались все жители нового жилищного комплекса. К утру коровья голова уже была вся облеплена мухами.

На стройке сказали, что камерами новый жилищный комплекс еще не обзавелся. Отомстить за неправильную парковку владелице автомобиля таким способом не могли, тем более, что машина была оставлена в безопасном месте. Соседи считают, что это что-то личное, так как голову привезли явно с собой.

Коровья голова - это месть

Владелицей автомобиля оказалась местная жительница Лидия. И она сообщила полиции, что это не первый такой жуткий инцидент в ее жизни.

"Это не первая корова, которая мне прилетела. Правоохранительные органы ничего не делают. Первая корова у меня была 20 апреля", - сообщила Лидия.

Пострадавшая подозревает, что к этой страшной инсталляции может быть причастен ее бывший бизнес-партнер. Два года назад у нее был конфликт на работе с мужчиной по имени Артем. После словесной перепалки мужчина пытался угрожать Лидии.

Незадолго до первой коровьей головы в апреле Лидия встретила Артема в городе и возможно, мужчина вспомнил свои старые обиды. После первого инцидента женщина сообщила о своих подозрениях в полицию, но там расследовать дело не сильно торопились. Ремонт автомобиля Лидии обойдется в несколько тысяч долларов, а полиция начала расследование по статье о хулиганстве.

После обследования места происшествия полиция не стала забирать голову коровы, а просто оставила ее в пакете возле тротуара. Также в правоохранительных органах обратились к местным жителям с просьбой рассказать, если кто-то что-то видел, так как камер нет ни только возле дома, но и вообще поблизости.

В Киеве вандалы разгромили внедорожник и оставили на нем коровью голову

А что говорят в полиции?

Как прокомментировали ситуацию в полиции Днепровского района для издания "Сегодня", корову могли подкинуть подростки.

"Женщина, которой принадлежит автомобиль, говорит, что раньше у нее ни с кем конфликтов не было. Она даже не может предположить, кто бы мог так поглумиться над ее автомобилем. Из салона, кстати, ничего не пропало. Возможно так пошутили подростки, а голову притащили из какой-нибудь бойни. Все это будут устанавливать следователи", - сказали в полиции.