В Киеве топ-компания не берет на работу украиноязычных сотрудников и хвастается победами в РФ

Отказали в собеседовании

"Уполномоченный по защите государственного языка, топовый работодатель в Украине по версии сообщества DOU, отказал мне в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински в Украине. И это киевский офис", - сообщил Богдан и прикрепил скриншот общения с HR компании.

Скриншот (Богдан Мельник/Facebook)

Чем еще "отличилась" компания

Как оказалось, компания не только не хочет видеть в своем коллективе украиноязычных сотрудников, но и хвастается победами в стране-агрессоре России.

Также отметим, что все посты компании в соцсети исключительно на русском языке.

Отметим, что это уже не первый случай, когда украиноязычных сотрудников не хотят видеть в команде IT-компаний.

Так, недавно IT-шник из Киева пожаловался на то, что столичная компания отменила с ним собеседование из-за того, что он общается на украинском языке. Речь идет о компании TechExpace, они же React.