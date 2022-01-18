У Києві топ-компанія не бере на роботу україномовних співробітників і хвалиться перемогами в РФ

Відмовили в співбесіді

"Уповноважений із захисту державної мови, топовий роботодавець в Україні за версією спільноти DOU, відмовив мені в наступному етапі співбесіди тільки тому, що я розмовляю українською в Україні. І це київський офіс", - повідомив Богдан і прикріпив скріншот спілкування з HR компанії.

Скріншот (Богдан Мельник / Facebook)

Чим ще "відзначилася" компанія

Як виявилося, компанія не тільки не хоче бачити в своєму колективі україномовних співробітників, а й хвалиться перемогами в країні-агресорі Росії.

Також відзначимо, що всі пости компанії в соцмережі виключно російською мовою.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли україномовних співробітників не хочуть бачити в команді IT-компаній.

Так, нещодавно IT-шник з Києва поскаржився на те, що столична компанія скасувала з ним співбесіду через те, що він спілкується українською мовою. Йдеться про компанію TechExpace, вони ж React.