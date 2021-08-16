В Киеве тестируют новую электричку: появились первые фото из салона

Как выглядит салон поезда Stadler

Как видно на фото, опубликованных Юрием Голиком в Facebook, новый электропоезд - красивый, современный и удобный. Внутри - комфортная температура.

Салон оснащен удобными сиденьями, есть места под багаж и велосипеды. Также, что редкость для многих пригородных поездов Укрзализныци, - здесь нормальные туалеты (всего в поезде три туалетных комплекса, один из которых предусмотрен для лиц с ограниченными физическими возможностями).

Вагоны делятся на 1 и 2 классы. В зоне повышенной комфортности расположено 16 мест. Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники.

В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе "3+2".

Также в поезде есть Wi-Fi и система усиления сигнала GSM.

Вот так выглядит салон поезда Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)

Технические характеристики поезда

Максимальная скорость, которую может развить этот электропоезд, составляет 160 км/ч.

Поезд имеет вместимость 262 человек.

Длина состава составляет 92 960 мм.

Поезд Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)

УЗ не исключает варианта, что в будущем поезда производства Stadler могут быть привлечены не только в City Express, но и в пригородных и региональных перевозках.