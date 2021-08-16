У Києві тестують нову електричку: з'явилися перші фото з салону

У Києві почалися випробування абсолютно нового швейцарського електропоїзда Stadler ("Штадлер"), який прибув до столиці в рамках реалізації нового проекту приміського залізничного сполучення City Express.
Як виглядає ця електричка всередині - дивіться в матеріалі Styler далі.
Як видно на фото, опублікованих Юрієм Голіком в Facebook, новий електропоїзд - красивий, сучасний і зручний. Всередині - комфортна температура.
Салон оснащений зручними сидіннями, є місця під багаж і велосипеди. Також, що рідкість для багатьох приміських поїздів Укрзалізниці, - тут нормальні туалети (всього в поїзді три туалетних комплекси, один з яких передбачений для осіб з обмеженими фізичними можливостями).
Вагони діляться на 1 і 2 класи. У зоні підвищеної комфортності розташовано 16 місць. Тут передбачені комфортабельні крісла зі спинкою, регульованою по куту нахилу, індивідуальні підлокітники.
У салонах 2 класу встановлені м'які сидіння з підлокітниками по системі "3+2".
Також в поїзді є Wi-Fi і система посилення сигналу GSM.
Ось так виглядає салон поїзда Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)
Максимальна швидкість, яку може розвинути цей електропоїзд, становить 160 км/год.
Поїзд має місткість 262 осіб.
Довжина складу становить 92 960 мм.
Поїзд Stadler (фото: facebook.com/y.golyk)
УЗ не відкидає варіанту, що в майбутньому поїзди виробництва Stadler можуть бути залучені не лише в City Express, а й у приміських та регіональних перевезеннях.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця змінила зовнішній вигляд вагонів напередодні святкування 30-річчя Незалежності України.