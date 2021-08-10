В Киеве таксист забрызгал баллончиком водителя и его девушку из-за замечания на дороге (видео)

Таксист службы Bolt попал в скандал после того как решил забрызгать баллончиком водителя и его девушку из-за замечания на дороге. При этом из-за облака газа пострадала мама с ребенком, которые проходили мимо.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

Парень с девушкой при повороте посигналили таксисту, который занял не тот ряд и осуществил поворот с полосы, которая предназначена только для разворота.

Водитель заехал на парковку одного супермаркета, потом за ними остановился таксист и подошел поговорить. Мужчина объяснил ему, что он не прав, поскольку нарушил правила.

Таксист же забрызгал его баллончиком. После этого из авто выбежала девушка парня и он ей тоже брызнул в лицо.

В Киеве таксист забрызгал баллончиком водителя и его девушку (видео: facebook.com/KyivOperativ)

На этом инцидент не закончился. Облако газа понеслось дальше и в 20 метрах настигло женщину, которая переходила дорогу вместе со своей 6-летней дочерью.

"Не буду описывать что происходило с ребенком, и мое "мамское" состояние. Скажу одно - слава Богу Полина уже в норме. У меня глаза и дыхание еще восстанавливаются. Ну и лицо печет от этого газа, товарищи, как в аду", - рассказала Виктория Кривицкая.

Она вызвала полицию и скорую помощь, которые, по ее словам, приехали быстро.

Компания Bolt отреагировала на инцидент и заявила в комментарии, что доступ водителя к сервису был заблокирован. И этим случаем уже занимаются.

"Мы готовы содействовать с полицией и предоставить все данные для дальнейшего расследования", - заявили в компании.