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В Харькове таксист обозвал пассажирку из-за украинского языка: "20 минут слушала, что я бандеровка" (фото)

Новина українською →
Харьков, Среда 28 июля 2021 22:13
В Харькове таксист обозвал пассажирку из-за украинского языка: "20 минут слушала, что я бандеровка" (фото) Коллаж РБК-Украина: таксист в Харькове обозвал пассажирку из-за украинского языка
Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове пассажирке нахамил таксист службы "Уклон", потому что та разговаривала на украинском языке.

Об этом Дарья Конох рассказала в своем посте на Facebook.

Что произошло

Как рассказала девушка, она не требовала от водителя перейти на государственный язык. Конфликт возник из-за того, что ему не понравилось, что она общалась не на русском.

Так, таксист спросил девочку, почему она разговаривает на украинском. Она ответила, что это ее родной язык, а русский она знает плохо. После этого мужчина начал нагло относиться к ней и выкрикивать, что Харьков является исторически русским городом.

"Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала на "Бандерштат" (пошутила, что как раз 8 числа еду на фест В Луцке "Бандерштат" и что его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского. Что Харьков является "исконно русский город", что украинский здесь навязывают, заставляют ним говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере", – рассказала девушка.

В Харькове таксист обозвал пассажирку из-за украинского языка: &quot;20 минут слушала, что я бандеровка&quot; (фото)Фото: таксист, обозвавший пассажирку из-за украинского языка (facebook.com/permalink)

По словам Дарьи, когда водитель узнал, что по адресу куда она едет, расположен офис партии, то он перешел на проклятия.

Как отреагировали в службе такси

Впоследствии Конох обратилась с жалобой в службу такси. Там им сообщили, что с водителем провели воспитательную беседу.

Девушка отметила, что нейтрально относится к русскому языку, но она категорически против такого отношения к государственному языку.

В комментариях пользователи пишут, что за это в службе такси должны уволить водителя.

  • Позор этому водителю. А Уклон должен оставить его работы;
  • Позор такому таксисту, но если его цепляет, мы на правильном пути;
  • Стоило для удовлетворения моральных убытков не заплатить за поездку;
  • У них можно поучиться, как агрессивно надо защищать свое, везде и всегда;
  • Гадко на душе, когда слышишь такое от мужчины, особенно когда идет война.

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист Bolt грубо обматерил пассажирку.

Также сообщалось, что перед этим в Киеве таксист забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком.

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