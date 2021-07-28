В Харькове таксист обозвал пассажирку из-за украинского языка: "20 минут слушала, что я бандеровка" (фото)
В городе Харькове пассажирке нахамил таксист службы "Уклон", потому что та разговаривала на украинском языке.
Об этом Дарья Конох рассказала в своем посте на Facebook.
Что произошло
Как рассказала девушка, она не требовала от водителя перейти на государственный язык. Конфликт возник из-за того, что ему не понравилось, что она общалась не на русском.
Так, таксист спросил девочку, почему она разговаривает на украинском. Она ответила, что это ее родной язык, а русский она знает плохо. После этого мужчина начал нагло относиться к ней и выкрикивать, что Харьков является исторически русским городом.
"Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала на "Бандерштат" (пошутила, что как раз 8 числа еду на фест В Луцке "Бандерштат" и что его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского. Что Харьков является "исконно русский город", что украинский здесь навязывают, заставляют ним говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере", – рассказала девушка.
Фото: таксист, обозвавший пассажирку из-за украинского языка (facebook.com/permalink)
По словам Дарьи, когда водитель узнал, что по адресу куда она едет, расположен офис партии, то он перешел на проклятия.
Как отреагировали в службе такси
Впоследствии Конох обратилась с жалобой в службу такси. Там им сообщили, что с водителем провели воспитательную беседу.
Девушка отметила, что нейтрально относится к русскому языку, но она категорически против такого отношения к государственному языку.
В комментариях пользователи пишут, что за это в службе такси должны уволить водителя.
- Позор этому водителю. А Уклон должен оставить его работы;
- Позор такому таксисту, но если его цепляет, мы на правильном пути;
- Стоило для удовлетворения моральных убытков не заплатить за поездку;
- У них можно поучиться, как агрессивно надо защищать свое, везде и всегда;
- Гадко на душе, когда слышишь такое от мужчины, особенно когда идет война.
Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист Bolt грубо обматерил пассажирку.
Также сообщалось, что перед этим в Киеве таксист забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком.