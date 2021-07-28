В Харькове таксист обозвал пассажирку из-за украинского языка: "20 минут слушала, что я бандеровка" (фото)

В городе Харькове пассажирке нахамил таксист службы "Уклон", потому что та разговаривала на украинском языке.

Об этом Дарья Конох рассказала в своем посте на Facebook.

Что произошло

Как рассказала девушка, она не требовала от водителя перейти на государственный язык. Конфликт возник из-за того, что ему не понравилось, что она общалась не на русском.

Так, таксист спросил девочку, почему она разговаривает на украинском. Она ответила, что это ее родной язык, а русский она знает плохо. После этого мужчина начал нагло относиться к ней и выкрикивать, что Харьков является исторически русским городом.

"Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала на "Бандерштат" (пошутила, что как раз 8 числа еду на фест В Луцке "Бандерштат" и что его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского. Что Харьков является "исконно русский город", что украинский здесь навязывают, заставляют ним говорить, и чтобы я ехала к своему Бандере", – рассказала девушка.

Фото: таксист, обозвавший пассажирку из-за украинского языка (facebook.com/permalink)

По словам Дарьи, когда водитель узнал, что по адресу куда она едет, расположен офис партии, то он перешел на проклятия.

Как отреагировали в службе такси

Впоследствии Конох обратилась с жалобой в службу такси. Там им сообщили, что с водителем провели воспитательную беседу.

Девушка отметила, что нейтрально относится к русскому языку, но она категорически против такого отношения к государственному языку.

В комментариях пользователи пишут, что за это в службе такси должны уволить водителя.