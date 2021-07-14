В Киеве таксист Bolt грубо обматерил пассажирку: реакция сети вас удивит (видео)
В Киеве сервис такси Bolt попал в очередной скандал из-за грубого отношения водителей к пассажирам. В нынешней ситуации таксист нецензурно оскорблял и хамил клиентке, и отказывался везти. Жительница столицы записала разговор с водителем на видео.
Ролик 14 июля опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Также в публикации приводится рассказ пассажирки об инциденте, который произошел вчера.
По словам девушки, она вызвала такси на адрес, поставила точку, где стояла, но таксист на авто KIA (номерные знаки KA9850AB) просто проехал мимо нее. Так как у киевлянки были пакеты в руках, она решила не бегать за водителем, а снова позвонила и попросила вернуться.
"Уже тогда он начал хамить и рассказывать, что я виновата в том, что он не туда поехал", - рассказала пассажирка.
Как таксист хамил клиентке
Вот такой диалог с таксистом она зафиксировала на видео, когда просила отвезти на указанное в заказе место с оплатой:
- Бл**ь! Ну что мне твои деньги, нах*й, с твоей карточки? Я причем тут к твоим деньгам?
- Я заказала такси.
- Так отмени поездку, и все. И деньги у тебя будут на карте. Такси, бл**ь! Bolt - это не такси, начнем с этого, это информационный портал.
- И что? Я заказала...
- Это не такси! Повторяю еще раз тебе. Ты не заказала них*я. Ты зарегистрировала поездку. Ну так почитай условия. Ну, бл**ь, ло*ара.
- Возвращайте сейчас мне деньги на карту. Или я буду вызывать полицию.
- Отмени поездку и все... И деньги тебе вернутся - ты не поедешь никуда.
- Я вызвала на адрес.
- Ну я приехал на адрес. Дальше что?
- Я вышла к вам, я подошла сюда. Меня там сейчас ждут люди.
- Что мне? Мне пох*й, что тебя там кто-то ждет? Странный ты человек, или не в себе?
- Я заказала вас в Bolt. Отвезите меня, пожалуйста.
- Ты не меня заказала. Ты зарегистрировала поездку, еще раз тебе объясняю.
- Ну так отвезите меня, пожалуйста. Как вы разговариваете?
- А как вы разговариваете? Я приехал на точку... Все.
"Судя по программе GetContact у этого человека крайне сомнительная репутация и успел поработать он не в одной службе такси. Интересно, у Bolt обязательное правило брать таких отбитых на работу? Водителю Федоренко Александру, 1982 года рождения, отдельный и пламенный привет", - пишет пассажирка.
Предупреждаем, в ролике звучит нецензурная брань!
Видео: в Киеве таксист Bolt нахамил пассажирке
Реакция сети оказалась неоднозначной
В комментариях к публикации пользователи сети принялись активно обсуждать ситуацию, и мнения у юзеров оказались различные. Некоторые неожиданно стали заступаться за водителя, и озвучили мнение, что пассажирка сама могла сначала спровоцировать грубое обращение водителя, а потом уже включила запись. Другие отмечают, что девушке не стоило вообще садиться в машину к таксисту, который ей грубил. Третьи же указывают "вопрос цены" - якобы небольшая стоимость услуги допускает подобное обращение к клиентам, и нужно быть к этому готовыми. Однако другие украинцы расценивают такую форму общения таксиста с пассажиром как непозволительная дикость, которую в любом случае оправдывать нельзя.
- Клиенты сначала хамят, но камеру почему-то не включают, а когда получают достойную отдачу тогда сразу включается камера и делают из таксиста хамло и неадеквата!!! Вся такая белая и пушистая, аж противно!
- Ставите низкую оценку и пишете в поддержку Bolt! Вы застрахованы от таких поездок и получите компенсацию. Зачем вообще терять свое время на неприятный диалог? Болт не общается с водителями, не ставит их по собеседованию и не видит их авто, так же как и Убер. Достаточно получить фото документов и можно работать. Никто не застрахован от хамства даже простых прохожих. Избегайте конфликтов, а не подкармливайте энергией недобрых людей. Вызывайте комфорт и не надо будет засорять просторы инета ежедневными мелкими проблемами.
- Интересно, что уже не первый раз "я bolt, я не такси", - почему в полосе ОТ едешь!? - так botl же такси!
- Ну так разве при отмене поездки пассажиром деньги не вернутся? Вроде это он правильно говорит... Понятно, что мат и "тыкание" - это дикость, но в остальном он прав. И еще. Судя по твердолобости автора весьма вероятно, что "точка где я стою" могла быть вообще не подходящей для посадки пассажиров.
- Мыши кололись и плакали, но продолжали есть кактус.
- Печально что большинство комментаторов здесь согласны, что хамство и обман - это норм, и дело только в цене, которую вы не доплатили за комфорт, цена отнюдь не гарантирует качество, и в Украине так 100% во всех сферах. Откуда у украинцев такое мышление, это какие-то пост совковые нищенские комплексы? Почему вы считаете, что если вы пришли не в элитный бутик, а в middle или economy сегмент, то в довесок к покупке услуги абсолютно нормальные оскорбления и хамство, и вы сами виноваты? У меня опыт поездки в недешевой службе такси, которая позиционирует себя как супер безопасное и комфортное, водители на хороших машинах, но совершенно наглое хамло, которое предлагало мне прогуляться часть маршрута пешком или на метро проехать, проводило мне полит агитацию за батьку и Россию, и пыталось оскорблять.
Напомним, недавно в Киеве озверевший таксист из компании Bolt избил пассажирку и бросил на асфальт.
Также сообщалось, что перед этим в Киеве таксист Bolt забрызгал баллончиком пассажирку с ребенком.