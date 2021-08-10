У Києві таксист забризкав балончиком водія і його дівчину через зауваження на дорозі (відео)
Таксист служби Bolt потрапив в скандал після того, як вирішив забризкати балончиком водія і його дівчину через зауваження на дорозі. При цьому через хмари газу постраждала мама з дитиною, які проходили повз.
Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Хлопець з дівчиною при повороті посигналили таксисту, який зайняв не той ряд і здійснив поворот зі смуги, яка призначена тільки для розвороту.
Водій заїхав на парковку одного супермаркету, потім за ними зупинився таксист і підійшов поговорити. Чоловік пояснив йому, що він не правий, оскільки порушив правила.
Таксист же забризкав його балончиком. Після цього з авто вибігла дівчина хлопця і він їй теж бризнув в обличчя.
У Києві таксист забризкав балончиком водія і його дівчину (відео: facebook.com/KyivOperativ)
На цьому інцидент не закінчився. Хмара газу понеслася далі і у 20 метрах спіткала жінку, яка переходила дорогу разом зі своєю 6-річною дочкою.
"Не буду описувати що відбувалося з дитиною, і мій "мамський" стан. Скажу одне - слава Богу Поліна вже в нормі. У мене очі і дихання ще відновлюються. Ну і обличчя пече від цього газу, товариші, як в пеклі", - розповіла Вікторія Кривицька.
Вона викликала поліцію і швидку допомогу, які, за її словами, приїхали швидко.
Компанія Bolt відреагувала на інцидент і заявила в коментарі, що доступ водія до сервісу був заблокований. І цим випадком вже займаються.
"Ми готові сприяти з поліцією і надати всі дані для подальшого розслідування", - заявили в компанії.
Нагадаємо, в Харкові таксист обізвав пасажирку через української мови.
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