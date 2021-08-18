В Киеве сцену ко Дню Независимости установили на братской могиле: вспыхнул скандал

В центре Киева сцену к праздничным мероприятиям к 30-летию Дня Независимости установили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов, и просто посреди монтажных конструкций виден памятный знак.

Об этом 18 августа передал заместитель председателя КГГА Владимир Прокопив в своем Facebook . Также он опубликовал соответствующие фото.

Так, праздничную сцену монтируют Мариинском парке, на территории которого расположены две братские могилы: украинских бойцов УНР, и большевиков - российских красногвардейцев.

На снимках видно, что конструкции сцены поставили как раз над монументом, установленным над могилой, где захоронены тела именно большевиков. Так, украинские воины, защищавшие государство от нападения "красных", покоятся ближе к смотровой площадке парка.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", - пишет Прокопив.

В Киеве вспыхнул скандал из-за установки праздничной сцены на месте братского захоронения (фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Также депутат добавил, что не намерен заниматься морализаторством, но возмущается - неужели нельзя было установить сцену в другом месте.

В Киеве праздничную сцену ко Дню Независимости установили на братской могиле в Мариинском парке (фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Пользователи сети живо отреагировали на ситуацию с установкой сцены на захоронении, под постом - масса возмущенных комментов. Так, например, нардеп и бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович описал происходящее как "дикость неустанная".