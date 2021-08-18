У Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі: спалахнув скандал

У центрі Києва сцену до святкових заходів до 30-річчя Дня Незалежності встановили прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років, і просто посеред монтажних конструкцій видно пам'ятний знак.

Про це 18 серпня передав заступник голови КМДА у Київській міськраді Володимир Прокопів у своєму Facebook . Також він опублікував відповідні фото.

Так, святкову сцену монтують Маріїнському парку, на території якого розташовані дві братські могили: українських бійців УНР, і більшовиків - російських червоногвардійців.

На знімках видно, що конструкції сцени поставили якраз над монументом, встановленим над могилою, де поховані тіла саме більшовиків. Так, українські воїни, які захищали державу від нападу "червоних", спочивають ближче до оглядового майданчика парку.

"Цікаво, виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не в формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на Братському похованні учасників Революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток", - пише Прокопів.

У Києві спалахнув скандал через встановлення святкової сцени на місці Братського поховання (фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Також депутат додав, що не має наміру займатися моралізаторством, але обурюється - невже не можна було встановити сцену в іншому місці.

У Києві святкову сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі в Маріїнському парку (фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Користувачі Мережі жваво відреагували на ситуацію з установкою сцени на похованні, під постом - маса обурених коментів. Так, наприклад, нардеп і колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович описав те, що відбувається як "дикість невпинна".