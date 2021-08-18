ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі: спалахнув скандал

Новость на русском →
Київ, Середа 18 серпня 2021 15:58
У Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі: спалахнув скандал Колаж РБК-Україна: у Києві спалахнув скандал через встановлення сцени на місці поховання
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва сцену до святкових заходів до 30-річчя Дня Незалежності встановили прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років, і просто посеред монтажних конструкцій видно пам'ятний знак.

Про це 18 серпня передав заступник голови КМДА у Київській міськраді Володимир Прокопів у своєму Facebook. Також він опублікував відповідні фото.

Так, святкову сцену монтують Маріїнському парку, на території якого розташовані дві братські могили: українських бійців УНР, і більшовиків - російських червоногвардійців.

На знімках видно, що конструкції сцени поставили якраз над монументом, встановленим над могилою, де поховані тіла саме більшовиків. Так, українські воїни, які захищали державу від нападу "червоних", спочивають ближче до оглядового майданчика парку.

"Цікаво, виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не в формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на Братському похованні учасників Революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток", - пише Прокопів.

У Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі: спалахнув скандалУ Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі: спалахнув скандал

У Києві спалахнув скандал через встановлення святкової сцени на місці Братського поховання (фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Також депутат додав, що не має наміру займатися моралізаторством, але обурюється - невже не можна було встановити сцену в іншому місці.

У Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі: спалахнув скандалУ Києві сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі: спалахнув скандал

У Києві святкову сцену до Дня Незалежності встановили на братській могилі в Маріїнському парку (фото: facebook.com/volodymyr.v.prokopiv)

Користувачі Мережі жваво відреагували на ситуацію з установкою сцени на похованні, під постом - маса обурених коментів. Так, наприклад, нардеп і колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович описав те, що відбувається як "дикість невпинна".

  • Жах! Немає слів! Як можна?!
  • То Київ таке мале село що і ніде сцену впихнути, тільки на могилі і можна?...
  • Ну це вже просто дикість. Дійсно не здивуюся, якщо на Байковому кладовищі щось подібне зроблять
  • Треш за трешем...

Нагадаємо, вчора, 17 серпня, у Києві зі скандалом знесли декорації до Дня Незалежності, яку встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні, при цьому сталася також бійка з поліцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ День незалежності України
LITE
Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 18 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини