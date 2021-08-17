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В Киеве снесли декорации ко Дню независимости. Была драка с полицией, есть задержанные

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Киев, Вторник 17 августа 2021 13:55
В Киеве снесли декорации ко Дню независимости. Была драка с полицией, есть задержанные Фото: активисты в масках снесли декорации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В центре Киева снесли декорации, которые установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу. Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должны была использоваться для съемок.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам мэра Виталия Кличко, киевская власть на 24 августа планировала на Аллее Героев Небесной Сотни только возложение цветов. Он подчеркнул, что столичные власти не получали документов на установку инсталляции, а также дал поручение Департаменту благоустройства демонтировать их.

Фото: активисты в масках снесли декорации (Виталий Носач/РБК-Украина)

Но работников благоустройства на месте не было, и активисты в масках повалили декорации. На месте также завязалась потасовка с полицией, как минимум трех участников задержали.

Фото: активисты в масках снесли декорации (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, в КГГА добавили, что город не выдавал разрешительные документы на установку декораций, а организацией праздника занимается Офис президента.

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