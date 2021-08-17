В Киеве снесли декорации ко Дню независимости. Была драка с полицией, есть задержанные
В центре Киева снесли декорации, которые установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу. Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должны была использоваться для съемок.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
По словам мэра Виталия Кличко, киевская власть на 24 августа планировала на Аллее Героев Небесной Сотни только возложение цветов. Он подчеркнул, что столичные власти не получали документов на установку инсталляции, а также дал поручение Департаменту благоустройства демонтировать их.
Но работников благоустройства на месте не было, и активисты в масках повалили декорации. На месте также завязалась потасовка с полицией, как минимум трех участников задержали.
Отметим, в КГГА добавили, что город не выдавал разрешительные документы на установку декораций, а организацией праздника занимается Офис президента.