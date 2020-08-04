В Чернобыле показали родственника колибри, который не умеет ходить по земле

В Чернобыле показали птицу - родственника колибри (коллаж: РБК-Украина)

В Чернобыле водится птица, про которую мы очень мало знаем

В Чернобыле показали на фото необычную птицу, которую часто путают с ласточкой. Но на самом деле этот интересный обитатель заповедника является близким родственником колибри, а еще он совершенно не умеет хоть по земле.

Речь идет о стриже, который привольно себя чувствует на территории заповедника в Чернобыле. Фото и рассказ про птицу появился на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Черный стриж - близкий родственник колибри, хотя у нас его чаще всего путают с ласточкой", - рассказывают сотрудники заповедника.

Стрижа иногда по праву называют аристократом неба. Они любят целыми компаниями "тусоваться" в небе, но к жизни на земле птица абсолютно не приспособлена. Когтями стриж хорошо цепляется за вертикальную поверхность и может висеть бесконечно долго. А в полете они способны даже спать, правда - не короткими отрывками.

"Во второй половине 1980-х одна из таких колоний была в Полесском заповеднике вблизи поймы Жолобниця. При появлении человека птицы имитировали атаку: летели на высокой скорости с визгом мне в лоб, а потом за пару метров меняли направление полета и быстро проносились над головой. При этом изредка на голову могла прилететь белая пятнышко помета..." - рассказали на странице заповедника.

Стриж не может ходить по земле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Если молодой стриж выпадет из гнезда на землю, взрослые не смогут его подкормить, да и взлететь он тоже не сможет. Поэтому оттуда птицу необходимо забирать, но и найти и вернуть гнездо (которое, как правило, высоко под крышей) тоже нереально.

"Определить лежащего на земле стрижа достаточно просто - у него крылья длиннее хвоста на 2-3 см. Стриж не способен ходить по поверхности. У птицы почти отсутствуют мышцы нижних конечностей. Он может очень медленно передвигаться с помощью ног и крыльев", - объясняют орнитологи.

Выпавшего из гнезда стрижа лучше посадить на стену, откуда он может взлететь (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Помочь взлететь молодому стрижу нельзя ни подбрасыванием, ни просто выпусканием из рук (молодая птица может в панике удариться и травмироваться).

"Прежде чем взлететь, стриж внимательно изучит возможный путь пролета. Для этого лучше всего его повесить на стену здания где-то на высоте в три метра. Когда стриж сидит на стене дома спокойно, не выкручивает голову и не оглядывается, то его еще рано выпускать", - посоветовали специалисты.

Ранее в Чернобыле показали крупную птицу-мастера маскировки. Найти ее на фото очень сложно.

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