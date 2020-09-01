ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві в зграї голубів побачили екзотичного птаха з жовтим чубчиком (фото)

Вівторок 01 вересня 2020 08:23
У Києві в зграї голубів побачили екзотичного птаха з жовтим чубчиком (фото)
У Києві зграя голубів прихистила екзотичного птаха (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Серед голубів у Києві живе незвичайний пернатий друг

У Києві серед голубів помітили незвичайну пташку, яка живе разом з голубами і виходить з ними на видобуток їжі. Мова йде про дорослого папугу середніх розмірів виду корела.

Мабуть, птах втік з клітки, а голуби були не проти такого сусідства. Про це йдеться в Facebook-пабліку Типовий Київ.

"Нічого незвичайного, просто на Осокорках у зграї доброзичливих голубів живе папуга", - підписане фото, на якому корела спокійно себе почуває серед голубів.

Птаха можна легко впізнати по сірому з білим кольором, довгому хвосту, помаранчевим щоках, жовтій голові і такого ж кольору чубчику.

У Києві в зграї голубів побачили екзотичного птаха з жовтим чубчиком (фото)

У Києві серед голубів живе корела (фото: facebook.com/kievtypical)

Одночасно користувачі мережі раджу забрати папугу додому, тому що взимку він вже точно пропаде.

"Заберіть його до себе, якщо вийде зловити. Це папуга виду корела, він мешкає в теплому кліматі. Зиму не переживе", - пише у коментарі один з юзерів.

Раніше ми писали, що українець зловив гігантського сома, з'явилося вражаючі фото і характеристики риби.

Також повідомлялося, що у Чорнобилі показали родича колібрі, який не вміє ходити по землі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Птица
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся