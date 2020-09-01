У Києві в зграї голубів побачили екзотичного птаха з жовтим чубчиком (фото)

У Києві зграя голубів прихистила екзотичного птаха (фото: pixabay.com)

Серед голубів у Києві живе незвичайний пернатий друг

У Києві серед голубів помітили незвичайну пташку, яка живе разом з голубами і виходить з ними на видобуток їжі. Мова йде про дорослого папугу середніх розмірів виду корела.

Мабуть, птах втік з клітки, а голуби були не проти такого сусідства. Про це йдеться в Facebook-пабліку Типовий Київ.

"Нічого незвичайного, просто на Осокорках у зграї доброзичливих голубів живе папуга", - підписане фото, на якому корела спокійно себе почуває серед голубів.

Птаха можна легко впізнати по сірому з білим кольором, довгому хвосту, помаранчевим щоках, жовтій голові і такого ж кольору чубчику.

У Києві серед голубів живе корела (фото: facebook.com/kievtypical)

Одночасно користувачі мережі раджу забрати папугу додому, тому що взимку він вже точно пропаде.

"Заберіть його до себе, якщо вийде зловити. Це папуга виду корела, він мешкає в теплому кліматі. Зиму не переживе", - пише у коментарі один з юзерів.

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