Украинец поймал гигантского сома: впечатляющие фото

Рыбак поймал огромного сома под Черниговом (коллаж: РБК-Украина)

В Черниговской области рыбак поймал огромного сома. Своим уловом он похвастался пользователям социальных сетей. Гигантскую рыбу мужчине удалось поймать в Десне.

Николай Соломеник опубликовал фото сома весом в 42 килограмма в группе "Рыбалка в Чернигове и Черниговской области" в Facebook. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

На опубликованных фотографиях видно, что сом в длину не меньше, чем взрослый мужчина.

Рыбак поймал огромного сома под Черниговом (фото: cheline.com.ua)

Напомним, что в Киеве рыбак выловил рыбу с человеческими зубами. Мужчина решыл порыбачить на озере Жандарка, которое находится на столичных Позняках. Он хотел поймать толстолобика, но вместо этого вытащил бурого (черного) паку, у которого квадратные зубы, невероятно похожие на человеческие.

Паку оказалась больших размеров - больше, чем мужская нога. Рыбак назвал рыбу "настоящей пираньей", но это не совсем так. Данная рыба является родственница пираньи, но она всеядна с уклоном в вегетарианство. При этом у пираньи зубы острые и треугольные, а у паку – квадратные.

Ранее в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии. Встретить необычную рыбу-иглу, про которую идет речь, можно и в нашем Черном море. Иглу поймал рыбак из Днепра в жилом массиве Фрунзенский.