ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинец поймал гигантского сома: впечатляющие фото

Чернигов, Вторник 01 сентября 2020 07:01
Украинец поймал гигантского сома: впечатляющие фото
Рыбак поймал огромного сома под Черниговом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Черниговской области рыбак поймал огромного сома. Своим уловом он похвастался пользователям социальных сетей. Гигантскую рыбу мужчине удалось поймать в Десне.

Николай Соломеник опубликовал фото сома весом в 42 килограмма в группе "Рыбалка в Чернигове и Черниговской области" в Facebook. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

На опубликованных фотографиях видно, что сом в длину не меньше, чем взрослый мужчина.

Украинец поймал гигантского сома: впечатляющие фотоУкраинец поймал гигантского сома: впечатляющие фотоУкраинец поймал гигантского сома: впечатляющие фотоУкраинец поймал гигантского сома: впечатляющие фото

Рыбак поймал огромного сома под Черниговом (фото: cheline.com.ua)

Напомним, что в Киеве рыбак выловил рыбу с человеческими зубами. Мужчина решыл порыбачить на озере Жандарка, которое находится на столичных Позняках. Он хотел поймать толстолобика, но вместо этого вытащил бурого (черного) паку, у которого квадратные зубы, невероятно похожие на человеческие.

Паку оказалась больших размеров - больше, чем мужская нога. Рыбак назвал рыбу "настоящей пираньей", но это не совсем так. Данная рыба является родственница пираньи, но она всеядна с уклоном в вегетарианство. При этом у пираньи зубы острые и треугольные, а у паку – квадратные.

Ранее в Днепре рыбак выловил экзотических рыб, обитающих у берегов Италии. Встретить необычную рыбу-иглу, про которую идет речь, можно и в нашем Черном море. Иглу поймал рыбак из Днепра в жилом массиве Фрунзенский.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Черниговская областьВладимир Рыбак
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь