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В Киеве собака спасла ребенка, который провалился под лед (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве на озере под лед провалилась собака. Ребенок бросился на помощь животному и тоже оказался в воде. На помощь пришел взрослый мужчина, который бросил палку. Когда собака выбралась на берег, то тоже начала тянуть за палку, чтобы вытащить своего спасателя.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел на Русановке. Второй очевидец происшествия уже собрался броситься на помощь мальчику в воду. Он снял верхнюю одежду, но тем временем собака уже вытащила мальчика на берег.

"Чудом спаслись. Следите за детьми и животными и сами не выходите на лед водоемов, он еще очень тонкий!" - говорится в сообщении.

Пользователи сети отметили смелость мальчика, который бросился на помощь собаке.

  • Малой смелый, красавчик;
  • Герой;
  • Молодцы, но какая умная собака, полезла помогать мальчику;
  • Молодцы. Слава богу выбрались;
  • Хорошо, что все живы.

Напомним, в Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка. Инцидент произошел в парке "Победа", который находится на Дарнице. Мужчина услышал крики о помощи и увидел девочку, которая тонула. Позже выяснилось, что мужчина из Ивано-Франковской области и работает в полиции.

Мы также писали о том, что на Прикарпатье ребенок упал с аварийного моста в реку Быстрица Солотвинская. Его госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

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