В Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка: героическое видео

В Киеве случайный прохожий бросился на крики о помощи и спас маленькую девочку, которая упала в озеро и тонула.

Об этом говорится в Facebook Киев Оперативный.

ЧП случилось в парке "Победа", что на Дарнице в субботу, 23 октября.

Позже выяснилось, что спасателя зовут Игорь, он из Ивано-Франковской области, работает в полиции.

Что могло произойти на озере

Стали известны и подробности происшествия. Кроме Игоря ангелом-хранителем для ребенка стала девушка, которая увидела барахтавшегося в воде ребенка, побежала к нему и позвала на помощь.

Когда девочку вытащили, еще один мужчина быстро снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой.

Девочку зовут Соня, ей 4-5 лет. Она плакала и ничего не говорила. Что странно, ребенок был в подгузнике, и одет совсем не по сезону.

Мама ребенка появилась минут через пять, схватила ребенка и быстро убежала еще до прибытия полиции и скорой.

Как именно девочка оказалась в воде, а судя по видео - она была далеко от берега - не сообщается. Известно, что в конце парка есть небольшое длинное озеро, искусственно расширенное и обустроенное, над водоемом есть мостики, а также пункт проката лодок и катамаранов.