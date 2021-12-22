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У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)

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Київ , Середа 22 грудня 2021 18:52
У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві собака витягла дитину із завмерлого озера
Автор: Роман Мирончук

У Києві на озері під лід провалився собака. Дитина кинулася на допомогу тварині і теж опинилася у воді. На допомогу прийшов дорослий чоловік, який кинув палицю. Коли собака вибралася на берег, то теж почала тягнути за палицю, щоб витягнути свого рятувальника.

Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Instagram.

Інцидент стався на Русанівці. Другий очевидець події вже зібрався кинутися на допомогу хлопчикові у воду. Він зняв верхній одяг, але тим часом собака вже витягла хлопчика на берег.

"Дивом врятувалися. Слідкуйте за дітьми і тваринами і самі не виходьте на лід водойм, він ще дуже тонкий!" - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі відзначили сміливість хлопчика, який кинувся на допомогу собаці.

  • Малий сміливий, красунчик;
  • Герой;
  • Молодці, але яка розумна собака, полізла допомагати хлопчикові;
  • Молодець. Слава богу вибралися;
  • Добре, що всі живі.

Нагадаємо, у Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину. Інцидент стався в парку "Перемога", який знаходиться на Дарниці. Чоловік почув крики про допомогу і побачив дівчинку, яка тонула. Пізніше з'ясувалося, що чоловік з Івано-Франківської області і працює в поліції.

Ми також писали про те, що на Прикарпатті дитина впала з аварійного мосту в річку Бистриця Солотвинська. Її госпіталізували з важкими травмами голови.

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