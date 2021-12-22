У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)

У Києві на озері під лід провалився собака. Дитина кинулася на допомогу тварині і теж опинилася у воді. На допомогу прийшов дорослий чоловік, який кинув палицю. Коли собака вибралася на берег, то теж почала тягнути за палицю, щоб витягнути свого рятувальника.

Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Instagram .

Інцидент стався на Русанівці. Другий очевидець події вже зібрався кинутися на допомогу хлопчикові у воду. Він зняв верхній одяг, але тим часом собака вже витягла хлопчика на берег.

"Дивом врятувалися. Слідкуйте за дітьми і тваринами і самі не виходьте на лід водойм, він ще дуже тонкий!" - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі відзначили сміливість хлопчика, який кинувся на допомогу собаці.