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В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

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Киев, Среда 26 января 2022 15:55
В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад Коллаж РБК-Украина: в Киеве разрушают здание на территории "Железнодорожной колонии"
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в Соломенском районе начали сносить здания комплекса исторических построек "Железнодорожная колония", что были возведены в 1870-1920 годах.

Об этом 26 января передали в паблике "Los Solomas" на странице в Facebook.

Как рассказывают очевидцы, сегодня при помощи спецтехники стали разрушать один из корпусов на территории железнодорожного института на пересечении улиц Ивана Огиенко и Брюллова.

Кроме того, проводится массовый спил многолетних деревьев на территории Госуниверситета инфраструктуры и технологий.

В публикации отмечается, что в прошлом году комплекс исторических построек "Железнодорожная колония" на улице Огиенко, 19, пустил с молотка местный университет транспорта.

"А теперь без разрешительных документов их сносят под видом вездесущей "реконструкции"", - отмечается в сообщении.

Также в сети опубликовали фото, как разрушают постройки.

В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назадВ Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назадВ Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назадВ Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

В Киеве сносят корпус Госуниверситета инфраструктуры и технологий на территории комплекса "Железнодорожная колония" (фото: Кондратий Дармограенко / facebook.com/lossolomasdistrict)

"В Единой государственной электронной системе в сфере строительства по этому адресу имеется только один документ - уведомление о начале подготовительных работ (установка дома забора, обустройство заездов и т.д.). Разрешение на проведение каких-либо строительных работ у застройщика - отсутствует", - рассказывают в паблике.

Что известно о комплексе "Железнодорожная колония"

Железнодорожная колония - историческая местность в Соломенском районе столицы (расположена вдоль улиц Ползунова, Георгия Кирпы, Брюллова, Ивана Огиенко, Архитектора Кобелева и Стадионной. Является первым примером строительства микрорайона служебного жилья в Киеве, автором которого стал известный киевский архитектор Александр Кобелев.

В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

фото: архитектор Александр Кобелев (1860 - 1942 гг)

Возникла в 1860-70-е годы как поселение железнодорожников вблизи нового железнодорожного вокзала и железнодорожных мастерских (напомним, что строительство железнодорожного вокзала было завершено в 1869 году).

Здесь до сих пор уцелел ряд зданий, которые более ста лет назад формировали этот рабочий поселок с развитой инфраструктурой.

В 2001 году на территории бывшей Железнодорожной колонии построен новый Южный вокзал, соединяющийся переходом с Центральным вокзалом.

Кстати, в разное время в домах на "Железнодорожной колонии" жили или работали П. Губенко (Остап Вишня), Анатолий Петрицкий, Александр Вертинский.

В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

Панорама Соломенки (на первом плане) и Железнодорожной колонии. Фото 1880-х гг. (primetour.ua)

В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

Схема станции Киев-Пассажирский и Железнодорожной колонии, конец XIX ст. (primetour.ua)

В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

Железнодорожный вокзал с близлежащими путями. С открытки начала ХХ ст. (фото: primetour.ua)

В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

Корпус механической лаборатории Главных железнодорожных мастерских (фото: primetour.ua)

Ранее сообщалось, что в августе 2021-го в Киеве снесли историческую усадьбу Барбана около Львовской площади на улице Обсерваторной. Тогда местные жители и активисты вышли на акцию протеста, в ходе которого произошла стычка.

Также мы писали о том, что в Киеве начали сносить один из корпусов бывшего завода "Арсенал". На его месте появится так называемый фуд-холл.

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