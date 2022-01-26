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У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

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Київ, Середа 26 січня 2022 15:55
У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому Колаж РБК-Україна: у Києві руйнують будівлю на території "Залізничної колонії"
Автор: Володимир Костирін

У Києві в Солом'янському районі почали зносити будівлі комплексу історичних споруд "Залізнична колонія", що були зведені в 1870-1920 роках.

Про це 26 січня передали в пабліку "Los Solomas" на сторінці в Facebook.

Як розповідають очевидці, сьогодні за допомогою спецтехніки стали руйнувати один з корпусів на території залізничного інституту на перетині вулиць Івана Огієнка і Брюллова.

Крім того, проводиться масове спилення багаторічних дерев на території Держуніверситету інфраструктури і технологій.

У публікації зазначається, що минулого року комплекс історичних будівель на вулиці Огієнка, 19 пустив з молотка місцевий університет транспорту.

"А тепер без дозвільних документів їх зносять під виглядом всюдисущої "реконструкції"", - наголошується в повідомленні.

Також в мережі опублікували фото, як руйнують споруди.

У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років томуУ Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років томуУ Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років томуУ Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

У Києві зносять корпус держуніверситету інфраструктури і технологій на території комплексу "Залізнична Колонія" (фото: Кондратій Дармограєнко / facebook.com/lossolomasdistrict)

"У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за цією адресою наявний лише один документ - повідомлення про початок підготовчих робіт (встановлення буд. паркану, облаштування заїздів, тощо). Дозвіл на проведення будь-яких будівельних робіт у забудовника - відсутній", - розповідають в пабліку.

Що відомо про комплекс "Залізнична колонія"

Залізнична колонія - історична місцевість у Солом'янському районі столиці (розташована вздовж вулиць Ползунова, Георгія Кирпи, Брюллова, Івана Огієнка, Архітектора Кобелєва та Стадіонної. Є першим прикладом будівництва мікрорайону службового житла в Києві, автором якого став відомий київський архітектор Олександр Кобелєв.

У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

фото: архітектор Олександр Кобелєв (1860 - 1942 рр.)

Виникла у 1860-70-ті роки як поселення залізничників поблизу нового залізничного вокзалу та залізничних майстерень (нагадаємо, що будівництво залізничного вокзалу було завершено у 1869 році).

Тут досі вціліла низка будівель, які понад сто років тому формували це робітниче селище з розвиненою інфраструктурою.

У 2001 році на території колишньої залізничної колонії побудований новий Південний вокзал, що з'єднується переходом з центральним вокзалом.

До речі, в різний час в домах на "Залізничній колонії" жили або працювали П.Губенко (Остап Вишня), Анатолій Петрицький, Олександр Вертинський.

У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

Панорама Солом'янки (на першому плані) та Залізничної колонії. Фото 1880-х рр. (primetour.ua)

У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

Схема станції Київ-Пасажирський і Залізничної колонії, кінець XIX ст. (primetour.ua)

У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

Залізничний вокзал з прилеглими коліями. З листівки початку ХХ ст. (фото: primetour.ua)

У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

Корпус механічної лабораторії головних залізничних майстерень (фото: primetour.ua)

Раніше повідомлялося, що у серпні 2021-го в Києві знесли історичну садибу Барбана біля Львівської площі на вулиці Обсерваторній. Тоді місцеві жителі та активісти вийшли на акцію протесту, під час якого відбулася сутичка.

Також ми писали про те, що в Києві почали зносити один із корпусів колишнього заводу "Арсенал". На його місці з'явиться так званий фудхол.

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