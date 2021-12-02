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В Киеве начали сносить завод "Арсенал": стало известно, что там построят

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 18:26
В Киеве начали сносить завод "Арсенал": стало известно, что там построят Коллаж РБК-Украина: в Киеве сносят 4 корпус завода "Арсенал"
Автор: Роман Мирончук

В Киеве сносят здание бывшего завода "Арсенал". Речь идет об одном из его корпусов №4, который находится на углу Московского и Кловского спуска. На его месте появится так называемый фуд-холл.

Об этом сообщает издание The Village.

Демонтировать корпус будут примерно 4 месяца. Перекрытия разрезают и обваливают вниз. Часть здания демонтируют из-за того, что она находится в аварийном состоянии.

В Киеве начали сносить завод &quot;Арсенал&quot;: стало известно, что там построят

В Киеве сносят 4 корпус завода "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

В будущем здесь будет комплекс с фермерским рынком и рынком еды.

В Киеве начали сносить завод &quot;Арсенал&quot;: стало известно, что там построятВ Киеве начали сносить завод &quot;Арсенал&quot;: стало известно, что там построят

В Киеве сносят 4 корпус завода "Арсенал" (фото: Telegram-канал "Kyiv Live")

В результате реконструкции высота здания не изменится и останется в пределах 34 метров. Верхние этажи перестроят, чтобы сделать их более функциональными для офисных помещений (3,5 метра вместо 6 метров, как сейчас).

Отметим, что главный корпус завода "Арсенал" был построен еще в 1764 году. Со временем предприятие стало полноценным военным промышленным объектом.

Что касается корпуса №4, который сейчас демонтируют, то он был построен в 1854 году.

Напомним, в Житомире снесли легендарную фабрику "Легка хода", которая выпускала носки и колготки. По слухам, на месте предприятия хотят построить большой супермаркет.

Мы также писали о том, что под Киевом в поселке Калиновка в День памяти жертв Голодомора снесли памятник чекистам.

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Киев завод Арсенал
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