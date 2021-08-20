В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана: что произошло
В Киеве уничтожили историческую усадьбу Барбана, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной. Полиция Киева открыла уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Что произошло
В Киеве сегодня ночью снесли историческую усадьбу Барбана. Дом снесли на улице Обсерваторной, 6.
Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 тітушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца ХІХ века... Господа Выговский, Кличко и Ткаченко это ваш общий результат круговой поруки, можете собой гордиться...Posted by Олег Симороз on Thursday, August 19, 2021
Столкновения на акции протеста
Местные жители и активисты вышли на акцию протеста из-за сноса здания. В ходе протеста произошла стычка.
Правоохранители сообщили о задержании двух участников протеста.
"Сотрудники полиции предупредили их о нарушении, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских", - говорится в сообщении.
На Обсерваторной 6, где протестуют против уничтожения поместья Барбана, задержали двух активистов. Это Илья Ткаченко и Евгений Черепня из Протасового Яра. Сейчас их отвезли в отделение на Герцена, 9 UPD 18:09 - отпустили ребят, возвращаются на Обсерваторную Снимал Решетку дляPosted by Стас Юрченко on Thursday, August 19, 2021
На двух человек составили протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 ( Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Открыто дело из-за сноса здания
Полиция Киева сообщила, что открыла уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.
Дознаватели по согласованию процессуального руководителя местной окружной прокуратуры Киева подали в районный суд ходатайство о наложении ареста на целостный имущественный комплекс с запретом совершать любые действия в отношении указанного имущества.
Реакция министра культуры
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на снос исторической усадьбы, заявив, что ему "стыдно за столичную власть".
"Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести", - написал Ткаченко на своем Telegram-канале.
Напомним, в Киеве ночью снесли усадьбу XIX века.