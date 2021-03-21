В Киеве сильный ветер: что делать если на авто упало дерево

В воскресенье, 21 марта, в Киеве Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение I уровня опасности, желтого. До конца дня порывы ветра достигнут 15-18 м/с. При такой погода всем автолюбителям необходимо быть внимательными и не оставлять свои машины рядом с деревьями и стройками.

Но если на авто упало дерево, то можно получить возмещение ущерба. Об этом сообщает Информатор .

Главное помнить, что для получения компенсации необходимо следовать правилам.

Если на ваше авто упало дерево, то самое главное правило - это ничего не трогать. Изначально необходимо разобраться, можете ли вы ожидать помощи от государства.

Если перед случившимся было штормовое предупреждение - то, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, необходимо вызывать полицию.

Полиция должна составить протокол и акт осмотра. В протоколе должно быть следующее:

описание повреждений;

указано количество скрытых повреждений;

предоставлены фото и видео подтверждения.

После чего автовладельцу нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе.

Потом нужно взять в гидрометцентре справку о том, что в день инцидента не было объявления о шторме.

Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, то, готова она оплатить ваши расходы. Если готова, тогда нет никаких проблем. Если же не готова, то нужно обращаться в суд.

Если же ответственная организация неизвестна, то в таком случае необходимо отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.