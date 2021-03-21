В Киеве сильный ветер: что делать если на авто упало дерево
В воскресенье, 21 марта, в Киеве Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение I уровня опасности, желтого. До конца дня порывы ветра достигнут 15-18 м/с. При такой погода всем автолюбителям необходимо быть внимательными и не оставлять свои машины рядом с деревьями и стройками.
Но если на авто упало дерево, то можно получить возмещение ущерба. Об этом сообщает Информатор.
Главное помнить, что для получения компенсации необходимо следовать правилам.
Если на ваше авто упало дерево, то самое главное правило - это ничего не трогать. Изначально необходимо разобраться, можете ли вы ожидать помощи от государства.
Если перед случившимся было штормовое предупреждение - то, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, необходимо вызывать полицию.
Полиция должна составить протокол и акт осмотра. В протоколе должно быть следующее:
- описание повреждений;
- указано количество скрытых повреждений;
- предоставлены фото и видео подтверждения.
После чего автовладельцу нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе.
Потом нужно взять в гидрометцентре справку о том, что в день инцидента не было объявления о шторме.
Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, то, готова она оплатить ваши расходы. Если готова, тогда нет никаких проблем. Если же не готова, то нужно обращаться в суд.
Если же ответственная организация неизвестна, то в таком случае необходимо отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.
Напомним, в Киеве выбросили диван из окна и теперь он висит на дереве.
Ранее в Умани маленький ребенок упал с 4-го этажа, когда спускался из окна на простынях.