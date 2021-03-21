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В Киеве штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 14:42
В Киеве штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер Фото: ветер (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Ветреная погода сохранится до окончания суток.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Киевлян предупреждают, что в столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень опасности.

КГГА посоветовала жителям Киева во время сильного ветра придерживаться следующих рекомендаций:

  • плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае падения деревьев или травмирования людей в результате непогоды киевлян призывают обращаться в спасательные службы.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали температурные качели и солнечную погоду. Температура будет колебаться от +8 днем до -10 ночью.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на начало недели. В страну возвращается зима, большинство областей будет засыпать снегом.

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