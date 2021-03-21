В Киеве штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер
В Киеве в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Ветреная погода сохранится до окончания суток.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Киевлян предупреждают, что в столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень опасности.
КГГА посоветовала жителям Киева во время сильного ветра придерживаться следующих рекомендаций:
- плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В случае падения деревьев или травмирования людей в результате непогоды киевлян призывают обращаться в спасательные службы.
Напомним, сегодня в Украине прогнозировали температурные качели и солнечную погоду. Температура будет колебаться от +8 днем до -10 ночью.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на начало недели. В страну возвращается зима, большинство областей будет засыпать снегом.