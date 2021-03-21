У Києві сильний вітер: що робити якщо на авто впало дерево

У неділю, 21 березня, в Києві Український гідрометцентр оголосив штормове попередження I рівня небезпеки, жовтого. До кінця дня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. При такій погода всім автолюбителям необхідно бути уважними і не залишати свої машини поруч з деревами і будівництвами.

Але якщо на авто впало дерево, то можна отримати відшкодування шкоди. Про це повідомляє Інформатор .

Головне пам'ятати, що для отримання компенсації необхідно слідувати правилам.

Якщо на ваше авто впало дерево, то найголовніше правило - це нічого не чіпати. Спочатку необхідно розібратися, чи ви можете очікувати допомоги від держави.

Якщо перед інцидентом було штормове попередження, ви самі винні і держава вам не допоможе. Але якщо попередження не було, необхідно викликати поліцію.

Поліція повинна скласти протокол та акт огляду. В протоколі повинно бути наступне:

опис пошкоджень;

зазначено кількість прихованих пошкоджень;

надані фото та відео підтвердження.

Після чого автовласнику потрібно буде оцінити пошкодження в незалежній експертизі.

Потім потрібно взяти в гідрометцентрі довідку про те, що в день інциденту не було оголошення про шторм.

Далі необхідно зрозуміти, чи відома вам відповідальна організація. Якщо так, то чи вона готова оплатити ваші витрати. Якщо готова, тоді немає ніяких проблем. Якщо неготова, то потрібно звертатися в суд.

Якщо ж відповідальна організація невідома, то в такому випадку необхідно відправити скаргу в районну адміністрацію, вимагаючи знайти винного.