ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Умани упал с 4-го этажа маленький ребенок: спускался из окна на простынях

Новина українською → Умань, Пятница 26 февраля 2021 11:36
В Умани упал с 4-го этажа маленький ребенок: спускался из окна на простынях В Умани из окна упал 12-летний мальчик (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Умани 25 февраля из окна четвертого этажа выпал 12-летний мальчик. Ребенок спускался на самодельной веревке из простыней.

Об этом сообщила прессекретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областного совета" Ирина Назарок в Facebook.

О падении ребенка диспетчеру экстренной службы сообщил в звонке очевидец.

"Как рассказал медикам сам мальчик, он находился дома с 6-летним ребенком. Родители были на работе и входные двери были закрыты. Поэтому подросток, связав вместе простыни и спустив их из окна 4-го этажа, решил таким образом попасть на улицу. Но во время спуска он сорвался вместе с простынями", — рассказала Ирина Назарок.

Медики осмотрели мальчика и доставили его в Уманскую городскую больницу. Врачи осмотрели подростка и диагностировали у него перелом голени.

Больше подробностей об инциденте пока не сообщается.

Как мы писали ранее, в Запорожской области случился вопиющий инцидент. Пятилетнюю девочку высадили из школьного автобуса на пустой остановке, и там она вынуждена была находиться почти час, пока ее не забрала соседка-школьница.

Также мы рассказывали, что в Кривом Роге десятилетний мальчик выпал с 5-го этажа жилого дома - ребенок прыгнул на дерево, однако не удержался за ветви и упал на землю. Малыша с тяжелыми травмами головы и позвоночника экстренно госпитализировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления
LITE
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом
Зима прощаться не хочет: в какие области вернется холод и дожди со снегом