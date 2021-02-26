В Умани упал с 4-го этажа маленький ребенок: спускался из окна на простынях
В Умани 25 февраля из окна четвертого этажа выпал 12-летний мальчик. Ребенок спускался на самодельной веревке из простыней.
Об этом сообщила прессекретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областного совета" Ирина Назарок в Facebook.
О падении ребенка диспетчеру экстренной службы сообщил в звонке очевидец.
"Как рассказал медикам сам мальчик, он находился дома с 6-летним ребенком. Родители были на работе и входные двери были закрыты. Поэтому подросток, связав вместе простыни и спустив их из окна 4-го этажа, решил таким образом попасть на улицу. Но во время спуска он сорвался вместе с простынями", — рассказала Ирина Назарок.
Медики осмотрели мальчика и доставили его в Уманскую городскую больницу. Врачи осмотрели подростка и диагностировали у него перелом голени.
Больше подробностей об инциденте пока не сообщается.
Как мы писали ранее, в Запорожской области случился вопиющий инцидент. Пятилетнюю девочку высадили из школьного автобуса на пустой остановке, и там она вынуждена была находиться почти час, пока ее не забрала соседка-школьница.
Также мы рассказывали, что в Кривом Роге десятилетний мальчик выпал с 5-го этажа жилого дома - ребенок прыгнул на дерево, однако не удержался за ветви и упал на землю. Малыша с тяжелыми травмами головы и позвоночника экстренно госпитализировали.