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В Киеве ромы снова нападают и обворовывают людей: фото преступников

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 18:26
В Киеве ромы снова нападают и обворовывают людей: фото преступников
Коллаж (РБК-Украина)

В Киеве полиция задержала группу преступниц, которые нападали на людей в корыстных целях

В Киеве ромы продолжают нападать на людей с целью забрать деньги. Так, на днях в Голосеевском районе Киева группа женщин ромской национальности напали на девушку 2001 года рождения и забрали у нее кошелек. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. К счастью, полиция задержала преступниц по горячим следам.

"Кража, грабеж или даже разбой в отношении пожилых, беременных, детей (и других малообеспеченных слоев населения) - у них в крови. Им, по сути, совершенно безразличны эти "подклассы", поскольку они для них все люди делятся на "своих" и "не своих". Где преступления против "не своих" не считаются чем-то греховным", - написали на странице.

Словить воров очень трудно, так как они держатся группами и прикрывают один другого.

"Так случилось и недавно на Голосеевском проспекте, 8, где сразу 5 женщин, находясь на лестнице подземного перехода, набросились на девушку 2001 года рождения. К счастью, правоохранители оказались рядом и через несколько мгновений после похищения кошелька задержали всех участников", - описали случай на странице.

Также названы имена преступниц и даты их рождения. Некоторые из них уже имеют не одну судимость за подобные преступления.

1) Тейфель Мария Бейливна, 1999 года рождения.

2) Лакатош Эмма Шандоривна, 1977 года рождения, ранее дважды судима по ст. 185 (кража) и 1 раз по ст. 186 (грабеж) УК Украины.

3) Лакатош Елизавета Александровна, 1982 года рождения, ранее дважды судима по ст. 185 УК Украины .

4) Горват Екатерина Федоровна, 2002 года рождения.

5) Варко илинда Блаживна, 1990 года рождения.

 

Фото: Женщины-преступницы, промышляющие воровством (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях посту развернулись настоящие баталии между пользователями. Одни считают, что таких воров нужно сразу наказывать на месте, другие уверены, что их все же надо судить.

  • Постоянно эти лица и фамилии тут мелькают. Это фотоохота просто? Или правда кто-нибудь из них будет наказан соотвественно закону?
  • Брать в руки биту и в лоб.без разговоров!
  • А что мешает бить им морды на месте? Зачем вы ментов вызываете, которые их крышуют и отпускают после задержания. Спалили на горячем, пару вертух с ноги или с руки, свое забрали и пошли дальше по делам.
  • Почему они без синяков, неужели так тяжело применить немного силы при задержании?!

В Киеве ромы снова нападают и обворовывают людей: фото преступниковСкриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, недавно в центре Киева ограбили известного журналиста. У него похитили съемочную технику общей стоимостью более 150 тысяч гривен.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.

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