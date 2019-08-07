У Києві роми знову нападають і обкрадають людей: фото злочинців

Колаж (РБК-Україна)

У Києві поліція затримала групу злочинниць, які нападали на людей в корисливих цілях

У Києві роми продовжують нападати на людей з метою забрати гроші. Так, днями в Голосіївському районі Києва група жінок ромської національності напали на дівчину 2001 року народження і забрали у неї гаманець. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. На щастя, поліція затримала злочинниць по гарячих слідах.

"Крадіжка, грабіж або навіть розбій щодо літніх, вагітних, дітей (та інших малозабезпечених верств населення) - у них в крові. Їм, по суті, абсолютно байдужі ці "підкласи", оскільки вони для них всі люди діляться на "своїх" і "не своїх". Де злочини проти "не своїх" не вважаються чимось гріховним", - написали на сторінці.

Зловити злодіїв дуже важко, через те, що вони тримаються групами і прикривають один одного.

"Так сталося і нещодавно на Голосіївському проспекті, 8, де відразу 5 жінок, перебуваючи на сходах підземного переходу, накинулися на дівчину 2001 року народження. На щастя, правоохоронці виявилися поруч і через кілька хвилин після викрадення гаманця затримали всіх учасників", - описали випадок на сторінці.

Також названі імена злочинниць та дати їх народження. Деякі з них вже мають не одну судимість за подібні злочини.

1) Тейфель Марія Бейлівна, 1999 року народження.

2) Лакатош Емма Шандорівна, 1977 року народження, раніше двічі судима за ст. 185 (крадіжка) і 1 раз за ст. 186 (грабіж) КК України.

3) Лакатош Єлизавета Олександрівна, 1982 року народження, раніше двічі судима за ст. 185 КК України .

4) Горват Катерина Федорівна, 2002 року народження.

5) Варко ІлІнда Блаживна, 1990 року народження.

Фото: Жінки-злочинниці, що промишляють крадіжками (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях до допису розгорнулися справжні баталії між користувачами. Одні вважають, що таких злодіїв потрібно відразу карати на місці, інші впевнені, що їх все ж треба судити.

Постійно ці особи та прізвища тут миготять. Це фотополювання просто? Чи правда хто-небудь з них буде покараний відповідно до закону?

Брати в руки біту і в лоб.без розмов!

А що заважає бити їм пики на місці? Навіщо ви ментів викликаєте, які їх кришують і відпускають після затримання. Спалили на гарячому, пару вертух з ноги або за руки, своє забрали і пішли далі у справах.

Чому вони без синців, невже так важко застосувати трохи сили при затриманні?!

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва пограбували відомого журналіста. У нього викрали знімальну техніку загальною вартістю понад 150 тисяч гривень.

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.