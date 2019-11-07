В Киеве рейдеры с дымовыми шашками выселяют жильцов общежития (видео)

В Киеве рейдеры выселяют жильцов общежития (Коллаж РБК-Украина)

Почти 30 семей могут оказаться под открытым небом

В Киеве рейдеры пытаются силой выселить жильцов общежития по улице Полевая, 19/8. Как рассказали местные жители, здание общежития должны снести, чтобы построить на этом месте многоэтажный дом. И это уже не первая попытка заставить жильцов покинуть единственное жилье, которое у них есть.

В четверг, 7 ноября, возле общежития на улице Полевой появились неизвестные молодые люди крепкого телосложения. Между ними и жильцами дома возник конфликт, в ход пошли огнетушители, дымовые шашки. Также завязалась драка.

Видео с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook журналист Сергей Гришин.

"Прямо сейчас. На Полевой, 19/8, жителей общежития приехали выселять. Там сложная история, тянется давно. У людей нет документов на право владения. И на них все забили", - написал Гришин.

Жители общежития уже давно были готовы к штурму, так как к августу из коммунальных благ у них осталась только вода, а электричество и газ им отключили. В доме проживает более 30 семей, в том числе и с маленькими детьми.

Жильцам рассказали, что здание аварийное и пытались их переселить, но люди выезжать не соглашаются. Предприятие "Трест "Киевгорстрой-2" предложило им комнаты на улице Туполева, однако люди не соглашаются, так как им предлагают переселение по договору, в котором указано, что они не будут иметь права на новое жилье.