"Власти" Крыма отбирают земли у местных жителей и рушат их дома (видео)

В Крыму у людей отбирают их землю и разрушают дома (фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Крыма страдают из-за действий оккупационных "властей"

В аннексированном Крыму у местных жителей отбирают земли, поскольку на их месте строят трассу "Таврида". При этом автомагистраль проходит через весь полуостров. Об этом говорится в сюжете "Крым. Реалии".

Под Симферополем в селе Донское у Сергея Лаврова забрали 1 гектар земли. При этом изначально ему обещали дать за землю ее рыночную стоимость. На то время его земля оценивалась в 11 тысяч долларов.

Он пописал все необходимые бумаги, началось строительство трассы, но в итоге ему предлагают заплатить за землю максимум 2 тысячи долларов. Мужчина очень возмущен таким положением дел.

В Крыму у людей отбирают их землю и разрушают дома (видео: YouTube/Крым. Реалии)

Кроме того, возле его участка поставили опоры линии электропередачи. Электропровода теперь проходят через его весь участок и теперь его плодородный грунт испорчен.

"Посмотрите белая земля. На извести ничего не растет", - сетует крымчанин.

Такая ситуация наблюдается и в соседнем селе. Бывший участковый получил от отца в наследство участок. Сергей не соглашался на изъятие земли, но ее все равно начали застраивать.

"Привыкли, что народ быдло. Думают мы у них заберем, а они будут молчать в тряпочку. Вообще с юридической точки зрения это грабеж", - заявил Сергей.

Крымчане рассказывают, что их обманули, деньги не заплатили, а трассу на их участках строят уже три года. В отчаяние люди перекрывают дорогу строительной технике.

Также в сюжете есть история о семье, которая пострадала от строительства во время Олимпийских игр в Сочи. Людей просто выселили из их большого дома, чтобы потом разрушить его и построить олимпийский парк.

Землю у моря забрали без компенсации, взамен пообещали дать другой участок, но так и не дали. Семью поселили в пансионат, который был временным убежищем для олимпийских переселенцев. Но суд постановил выселить их. При этом несколько лет назад в пансионате отключили свет и воду.