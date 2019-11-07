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У Києві рейдери з димовими шашками виселяють мешканців гуртожитку (відео)

STYLERЖиття    07.11.2019 - 14:48
У Києві рейдери з димовими шашками виселяють мешканців гуртожитку (відео)
У Києві рейдери виселяють мешканців гуртожитку (Колаж РБК-Україна)

Майже 30 сімей можуть опинитися під відкритим небом

У Києві рейдери намагаються силоміць виселити мешканців гуртожитку по вулиці Польова, 19/8. Як розповіли місцеві жителі, будівлю гуртожитку повинні знести, щоб побудувати на цьому місці багатоповерховий будинок. І це вже не перша спроба змусити мешканців покинути єдине житло, яке у них є.

У четвер, 7 листопада, біля гуртожитку на вулиці Польовій з'явилися невідомі молоді люди міцної статури. Між ними та мешканцями будинку виник конфлікт, в хід пішли вогнегасники, димові шашки. Також зав'язалася бійка.

Відео з місця події опублікував на своїй сторінці в Facebook журналіст Сергій Грішин.

"Прямо зараз. На Польовій, 19/8, мешканців гуртожитку приїхали виселяти. Там складна історія, тягнеться давно. У людей немає документів на право власності. І на них все забили", - написав Грішин.

Мешканці гуртожитку вже давно були готові до штурму, так як до серпня з комунальних благ у них залишилася тільки вода, а електрику і газ їм відключили. В будинку проживає понад 30 сімей, в тому числі і з маленькими дітьми.

Мешканцям розповіли, що будинок аварійний і намагалися їх переселити, але люди не погоджуються. Підприємство "Трест "Київміськбуд-2" запропонувало їм кімнати на вулиці Туполєва, однак люди не погоджуються, так як їм пропонують переселення за договором, в якому вказано, що вони не будуть мати права на нове житло.

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