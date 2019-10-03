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В Днепре задержали рейдеров, захвативших недвижимости на 23 млн гривен

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 15:40
В Днепре задержали рейдеров, захвативших недвижимости на 23 млн гривен
Фото: задержание подозреваемой (mvs.gov.ua)

Преступная группировка действовала на территории города Днепра

Правоохранители задержали женщину и ее сообщника, которые незаконным путем присвоили три объекта недвижимости в Днепре на общую сумму более 23 миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители установили, что 32-летняя злоумышленница имела доступ в государственные реестры. С 2017 года полицейские начали документировать преступные действия женщины и ее сообщника по захвту чужой недвижимости.

"За это время они незаконно присвоили нежилое помещение на ул. Соборной в Днепре, стоимость которого составляет 22 млн гривен. За продажу частного дома подозреваемая получила 20 тыс. долларов. В этом же году женщина присвоила и продала за 20 тыс. долларов квартиру на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре", - говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленников и сообщила им о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (пособничество в приобретении права на имущество и завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в сентябре в Киевской области СБУ разоблачила группу государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Харьковском авиапредприятии. В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму более 5,5 млн гривен

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