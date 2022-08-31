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У Києві ресторани McDonald's активно готують до відкриття: де і коли запрацюють "маки"

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Київ, Середа 31 серпня 2022 21:01
У Києві ресторани McDonald's активно готують до відкриття: де і коли запрацюють "маки" Фото: київські ресторани McDonald's готують до відкриття (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ресторани McDonald's готуються до відкриття в Україні, і заклади мережі громадського харчування спочатку мають відновити роботу в столиці та західних областях країни. У ряді київських "маках" вже стали проводити марафети перед зустріччю з відвідувачами.

Про це передає Telegram-канал "Реальний Київ".

Жителі столиці показують в мережі, як в деяких районах міста працівники McDonald's проводять прибирання ресторанів. Також кияни і самі співробітники закладів діляться в пабліку розповідями, де і як проходять такі заходи, і коли орієнтовно може відбутися відкриття.

  • Так, в МакДональдсі на Дарниці наводять лад всередині закладу і зовні. За словами одного зі співробітників, ресторан планує запустити свою роботу протягом декількох тижнів.
  • "Мак" на вулиці Вишгородській також готують до відкриття - в закладі проводиться прибирання, все відмивають і вичищають після піврічної паузи в роботі.
  • Схожі роботи проводяться і в ресторані на Почайній.
  • McDonald's в районі станції метро "Харківська" теж прибирають всередині та зовні, готуючи до відкриття.
  • Киплять роботи з підготовки "маку" приймати відвідувачів і на Мінській.
  • Як розповів співробітник закладу на Майдані Незалежності, адміністрація вже затвердила графік і поінформувала персонал про вихід на роботу. Відкриття орієнтовно має відбутися вже 5 вересня.
  • У "Маці" на Позняках працівники теж готуються до відкриття, вже вмикали та перевіряли світло у закладі. Запрацювати воно має до жовтня.
  • МакДональдс близько метро "Житомирська" на проспекті Перемоги, 138, планують відкрити протягом пари тижнів, розповів один зі співробітників ресторану.
  • Кияни також бачили, як в ресторані McDonald's у ТРЦ "Апрєль" на Великій Кільцевій повним ходом йде прибирання.
  • Роботи з підготовки до відкриття проводили і в "Маку" на Деміївській.У Києві ресторани McDonald's активно готують до відкриття: де і коли запрацюють &quot;маки&quot;

У Києві ресторани McDonald's активно готують до відкриття: де і коли запрацюють &quot;маки&quot;У Києві ресторани McDonald's активно готують до відкриття: де і коли запрацюють &quot;маки&quot;

Ресторани МакДональдс в Києві "марафетять" і готують до відкриття (фото: t.me/kievreal1 / Київський движ)

Раніше ми розповідали скільки ресторанів МакДональдз у світі, а де "маків" немає взагалі.

А також показували відео та фото, як виглядають McDonald's у чотирьох українських селах.

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