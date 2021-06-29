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В Киеве решили оригинально убрать скошенную траву: пришлось вызывать спасателей

Новина українською →
Киев, Вторник 29 июня 2021 11:01
В Киеве решили оригинально убрать скошенную траву: пришлось вызывать спасателей Фото: В Киеве решили оригинально убрать скошенную траву (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве решили оригинально решить вопрос с утилизацией скошенной травы. Да так, что пришлось вызывать спасателей МЧС.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

На опубликованных кадрах видно, что куча скошенной травы, сложенная во дворах коммунальщиками полыхает во всю мощь.

Местные жители решили, что самостоятельно потушить довольно сильный огонь им не удастся, поэтому вызвали пожарных.

За кадром слышно возмущение автора видео, а одна из женщин рассказывает, что мимо пробегал парень, а потом все это загорелось.

Инцидент произошел на днях в микрорайоне ДВРЗ.

"Как вам утилизация скошенной травы на ДВРЗ, ул. Бородина. Пожарные были и все быстро затушили", - подписано видео.

Видео: В Киеве подожгли скошенную траву

Пользователи в комментариях возмущены происходящим:

  • Как до такого можно додуматься?
  • Какой мальчик, дворники сами и подожгли, чтобы не вывозить.
  • Так можно и весь ДВРЗ сжечь.

Ранее мы писали, что в Киеве драка из-за неоплаченной коммуналки закончилась поножовщиной.

Также сообщалось, что в Киеве коммунальщики отличились странным действием в дождь.

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