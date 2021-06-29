У Києві вирішили оригінально прибрати скошену траву: довелося викликати рятувальників
У Києві вирішили оригінально вирішити питання з утилізацією скошеної трави. Та так, що довелося викликати рятувальників МНС.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
На опублікованих кадрах видно, що купа скошеної трави, складена у дворах комунальниками палахкотить на всю міць.
Місцеві жителі вирішили, що самостійно загасити досить сильний вогонь їм не вдасться, тому викликали пожежників.
За кадром чутно обурення автора відео, а одна з жінок розповідає, що повз пробігав хлопець, а потім все це загорілося.
Інцидент стався днями в мікрорайоні ДВРЗ.
"Як вам утилізація скошеної трави на ДВРЗ, вул. Бородіна. Пожежники були і все швидко загасили", - підписано відео.
Відео: у Києві підпалили скошену траву
Користувачі в коментарях обурені тим, що відбувається:
- Як до такого можна додуматися?
- Який хлопчик, двірники самі і підпалили, щоб не вивозити.
- Так можна і весь ДВРЗ спалити.
Раніше ми писали, що у Києві бійка через неоплачену комуналку закінчилася різаниною.
Також повідомлялося, що в Києві комунальники відзначилися дивною дією в дощ.