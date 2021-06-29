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У Києві вирішили оригінально прибрати скошену траву: довелося викликати рятувальників

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 11:01
У Києві вирішили оригінально прибрати скошену траву: довелося викликати рятувальників Фото: У Києві вирішили оригінально прибрати скошену траву (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві вирішили оригінально вирішити питання з утилізацією скошеної трави. Та так, що довелося викликати рятувальників МНС.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

На опублікованих кадрах видно, що купа скошеної трави, складена у дворах комунальниками палахкотить на всю міць.

Місцеві жителі вирішили, що самостійно загасити досить сильний вогонь їм не вдасться, тому викликали пожежників.

За кадром чутно обурення автора відео, а одна з жінок розповідає, що повз пробігав хлопець, а потім все це загорілося.

Інцидент стався днями в мікрорайоні ДВРЗ.

"Як вам утилізація скошеної трави на ДВРЗ, вул. Бородіна. Пожежники були і все швидко загасили", - підписано відео.

Відео: у Києві підпалили скошену траву

Користувачі в коментарях обурені тим, що відбувається:

  • Як до такого можна додуматися?
  • Який хлопчик, двірники самі і підпалили, щоб не вивозити.
  • Так можна і весь ДВРЗ спалити.

Раніше ми писали, що у Києві бійка через неоплачену комуналку закінчилася різаниною.

Також повідомлялося, що в Києві комунальники відзначилися дивною дією в дощ.

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