Электросамокаты - зло? Почему никто не любит "пешеходов на колесах" и как "рулят" в Европе

Электросамокаты. Этот так называемый легкий персональный транспорт заполонил украинские города и пользуется большой популярностью. Но есть одно "но". Все чаще "пешеходы на колесах" из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения становятся жертвами или виновниками ДТП. Более того, в подобных транспортных происшествиях часто страдают дети, как вот недавно в центре Львова, где пара на электросамокате на полной скорости влетела в толпу.

Что не так с электросамокатами в Украине, как они работают в Европе, есть ли возможность заставить легкомысленных "пешеходов на колесах" соблюдать ПДД - рассказал РБК-Украина транспортный аналитик и урбанист Александр Гречко. Он, к слову, сам активный пользователь электросамоката, велосипеда и автомобиля, поэтому смог объективно оценить всю проблематику вопроса.

В условиях постоянных автомобильных пробок, а также из-за некомфортных для людей ограничений общественного транспорта, все больше жителей ищут альтернативу. И велосипеды, электросамокаты в теплое время года очень выручают, поскольку избавляют человека от вышеуказанных проблем и дают возможность экономить средства и собственное время.

Согласно Правилам дорожного движения, ехать на велосипеде по тротуарам разрешено только детям до 7 лет. Соответственно, дети, подростки и взрослые велосипедисты или пользователи электросамокатов должны ездить по проезжей части. Но имеющейся инфраструктуры для того, чтобы такие безопасные поездки происходили в Киеве, критически недостаточно.

Кроме того, хаотичная парковка, быстрая езда автомобилей и использование ими полос общественного транспорта побуждает пользователей легкого транспорта ездить именно на тротуарах. Главная причина - там безопаснее и минимальные шансы того, что собьет авто.

С другой стороны это создает конфликт велосипедистов, самокатчиков уже с пешеходами, поскольку такой транспорт тихий и пользователи могут разгоняться и неожиданно нанести вред здоровью любому пешеходу. Тем более, что тротуары в городе часто довольно узкие, а где они широкие, на них запаркованы автомобили (часто с нарушением ПДД).

О скоростном режиме самокатчиков и варианте решения проблемы

В странах Европы действительно ограничивают скорость электросамокатов, моноколес для движения велодорожками до 20-25 км в час. Именно поэтому сертифицированные под европейский рынок самокаты программно ограничивают, чтобы они не могли ехать быстрее, даже если позволяет мощность (хотя так же программно это можно изменить).

При этом достаточно много самокатов, моноколес, которые продаются в Украине могут ехать значительно быстрее - 40-60 км в час. А это уже очень большая скорость для движения не только по тротуарам, но и по велодорожкам, что может быть опасно для всех пользователей. К тому же не все пользователи такого транспорта одевают защитное оборудование.

"К мысли о введении скоростного ограничения для самокатов отношусь очень скептически, поскольку в Киеве очень много мест, где до сих пор не проверяется скоростной режим автомобилей. Как будут проверять скорость самокатчиков - вопрос риторический. Лучшим решением в данной ситуации является максимально быстрое для города оборудование велосипедных дорожек, где ширина проезжей части позволяет это сделать, а также обеспечение свободного движения на всех полосах общественного транспорта", - говорит эксперт.

Александр Гречко настаивает также на необходимости постоянной коммуникации как с киевлянами, так и с сервисами, предоставляющими массовые услуги проката велосипедов и самокатов.

"Надо, чтобы они каждый раз при использовании услуги проката в приложении сообщали пользователям, что согласно ПДД запрещено движение по тротуарам, на которых не оборудованы отдельные велополосы", - добавил он.