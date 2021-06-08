У Києві дитина на самокаті пронеслася на "червоний", сильно налякавши водіїв (відео)
У Києві дитина на самокаті пронеслася на червоний сигнал світлофора через наземний перехід. На щастя, водії, яким проїзд був дозволений, вчасно пригальмували, щоб пропустити малолітнього порушника.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.
Особливо пощастило водієві-учневі, який вдарив по гальмах, дивом уникнувши зіткнення.
Інцидент зняли на відео в Подільському районі Києва на перетині вулиць Межигірської та Оленівської.
"Переїзд дороги дітьми на самокаті на червоний сигнал світлофора - ще те видовисько. Прям представляємо вологі руки того учня на Форд, який їде попереду", - підписані кадри.
Відео: У Києві дитина переїхала дорогу на червоне світло на самокаті (Київ Оперативний)
Що кажуть ПДР
Відзначимо, що в Правилах дорожнього руху немає пункту, що стосується самокатів, але є пункт щодо велосипедистів. У ньому говориться, що для перетину дороги по переходу з транспортного засобу потрібно злізти і пройти пішки.
"Велосипедистам не дозволяється перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на пішохідному переходу; в цьому випадку потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід", - сказано в ПДР.
Користувачі в мережі в коментарях висловлюють обурення подібною ситуацією:
- В надії що авто зупиниться. Але один раз такий розрахунок підведе. І буде біда.
- Загальмувати встиг, можливо, інструктор. У них дублюючі педалі на навчальних авто ж.
- Наздогнати малого і розламати самокат на дві частини.
- Учень на Форді кинув курси після такого...
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