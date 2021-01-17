В Киеве разоблачили торговлю с агрессором: масштабы закупок попали на видео

В Киеве на станции Дарница находятся десятки вагонов РЖД с российским углем. Поезда регулярно приходят прямо в столицу в течение многих лет. Кроме того, уголь может быть не только российским, но и украденным из ОРДЛО.

Детали скандального расследования и видео масштабов "угольного трафика" с агрессором опубликовал блогер Денис Казанский в Facebook.

"Вчера вместе с Сергеем Бригадиром зафиксировали на Дарнице десятки вагонов РЖД с российским углем. Поезда из РФ спокойно приходят прямо в столицу Украины. И это длится годами. Без перерыва. Сергей отслеживает эту ситуацию с 2016. И за эти 5 лет этот угольный трафик с РФ не прекращался. Уголь покупает Дарницкая ТЭЦ", - пишет блогер.

Журналист подчеркивает, что закупка топлива Дарницкой ТЭЦ производится не только в России, но и с оккупированных территорий, о чем свидетельствуют данные из открытых источников, на которые он ссылается. Против Анатолия Шкрибляка, владельца ТЭЦ СБУ в прошлом году возбудила дело за финансирование терроризма.

"Итак уголь, которым забиты железнодорожные рельсы в Дарницком районе, может быть не просто русским, а украденным с ОРДЛО. Киевляне дышат выбросами от сжигания этого угля, платят за него против воли финансируя агрессию против Украины, и никто не может и не хочет ничего с этим делать. Потому что владельцам ТЭЦ и должностным лицам, которые их прикрывают, так выгоднее", - подытожил Казанский.

Стоит отметить, что киевляне жалуются на Дарницкую ТЭЦ за использование угля и по другой причине. Блогер передает, что предприятие выбрасывает токсическую золу на золоотвал на улице Здолбуновской, рядом с жилыми домами, без надлежащей санитарной зоны. Местные жители требуют, чтобы компания перешла на газ, прекратила сжигать уголь и ликвидировала опасный золоотвал, но столичные власти не реагируют, а экоинспекцию просто не пускают на территорию предприятия.

Напомним, что ранее Кабмин определил условия господдержки угольной отрасли.

Также мы писали, что Украина вошла в отопительный сезон 2020/2021 с рекордными запасами топлива. Угля на складах хранилось 2,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше против соответствующего периода прошлого года (219,8%).

Отметим, Украина продлила до конца 2021 года спецпошлины на российский уголь и сжиженный газ.