Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива

На складах и в подземных хранилищах скопились излишки угля и газа
Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода. В отопительный сезон страна входит с рекордными запасами топлива.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
По данным пресс-службы, запасы топлива составляют:
Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объем газа в подземных хранилищах в текущем году может увеличиться до 28 млрд кубометров.