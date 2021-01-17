У Києві викрили торгівлю з агресором: масштаби закупівель потрапили на відео

У Києві на станції Дарниця знаходяться десятки вагонів РЖД з російським вугіллям. Потяги регулярно приходять прямо в столицю протягом багатьох років. Крім того, вугілля може бути не тільки російським, але і вкраденим з ОРДЛО.

Деталі скандального розслідування і відео масштабів "вугільного трафіку" з агресором опублікував блогер Денис Казанський у Facebook.

"Вчора разом з Сергієм Бригадиром зафіксували на Дарниці десятки вагонів РЖД з російським вугіллям. Потяги з РФ спокійно приходять прямо в столицю України. І це триває роками. Без перерви. Сергій відстежує цю ситуацію з 2016. І за ці 5 років цей вугільний трафік з РФ не припинявся. Вугілля купує Дарницька ТЕЦ", - пише блогер.

Журналіст підкреслює, що закупівля пального Дарницької ТЕЦ відбувається не тільки в Росії, але і з окупованих територій, про що свідчать дані з відкритих джерел, на які він посилається. Проти Анатолія Шкрібляка, власника ТЕЦ СБУ торік порушила справу за фінансування тероризму.

"Отже, вугілля, яким забиті залізничні рейки в Дарницькому районі, може бути не просто російським, а вкраденим з ОРДЛО. Кияни дихають викидами від спалювання цього вугілля, платять за нього проти волі фінансуючи агресію проти України, і ніхто не може і не хоче нічого з цим робити. Тому що власникам ТЕЦ і посадовим особам, які їх прикривають, так вигідніше", - підсумував Казанський.

Варто відзначити, що кияни скаржаться на Дарницьку ТЕЦ за використання вугілля і з іншої причини. Блогер передає, що підприємство викидає токсичну золу на золовідвал на вулиці Здолбунівській, поруч з житловими будинками, без належної санітарної зони. Місцеві мешканці вимагають, щоб компанія перейшла на газ, припинила спалювати вугілля і ліквідувала небезпечний золовідвал, але столична влада не реагує, а екоінспекції просто не пускають на територію підприємства.

Нагадаємо, що раніше Кабмін визначив умови держпідтримки вугільної галузі.

Також ми писали, що Україна увійшла в опалювальний сезон 2020/2021 з рекордними запасами палива. Вугілля на складах зберігалося 2,9 млн тонн, що на 1,6 млн. тонн більше проти відповідного періоду минулого року (219,8%).

Відзначимо, Україна продовжила до кінця 2021 року спецмита на російське вугілля та скраплений газ.