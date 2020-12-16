Украина продлила до конца 2021 года спецпошлины на российские уголь и сжиженный газ

Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)

На некоторые виды угля спецпошлина составляет 65%

Кабинет министров внес изменения в постановление от 17 августа 2020 г. № 719. Действие специальных пошлин на российские тяжелые дистилляты (газойли), сжиженный газ и уголь продлено на один год - до 31 декабря 2021 года.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.

Постановлением продлевается введена специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по следующим ставкам:

1) для тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно с УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, которые ввозятся на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаются в таможенный режим импорта, - 4%;

2) для газов сжиженных по кодам согласно с УКТВЭД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 3%;

3) для всех типов угля по товарной позиции согласно УКТВЭД 2701 (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующего угля и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% включительно по кодам согласно с УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), которые ввозятся на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта, - 65%

Напомним, Кабинет министров ввел с 1 мая 2020 года специальную пошлину на импорт российского угля на уровне 65%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.