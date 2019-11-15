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В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 17:31
В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности
Ашан попал в громкий скандал из-за своей продукции (фото: коллаж РБК-Украина)

Гипермаркет Ашан попал в скандал после жалобы покупательницы

Киевский гипермаркет Ашан, который находится на проспекте Академика Глушкова, попал в скандал после того, как посетительница магазина обнаружила в хлебе клочок волос. Об этом Лариса Задворная написала в группе "На Теремках" в Facebook.

Женщина отметила, что в хлебе, который выпекает Ашан, она нашла волосы, и посоветовала покупателям быть осторожными.

В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности

Ашан попал в громкий скандал из-за своей продукции (фото: facebook.com)

"Хлеб с Ашана с "наполнителем". Будьте осторожны!" – подписала фото Лариса.

Пользователи сети также прокомментировали "находку" женщины.

  • Сказати що Ашан на Теремках самий убогий з усіх Ашанів - не сказати нічого. Вчора зайшла і моєму розчаруванню немає меж - помідори вражені фітофторою, огірки вже пожовтіли і з гнилими плямами - ціни 40 грн і вище. За гнилі овочі, ще й вражені хворобою!!! Та в АТБ собі не дозволяють гниль викладати! Ціни завищені на все - починаючі від овочів і закінчуючи побутовою хімією. Які ж там жлоби керують!
  • Дійсно, на Теремках найжахливіший Ашан;
  • Я цілком згідна з Вами. Прикро, що керівництво мережі Ашан не робить висновків і не змінює керуючого на Теремках;
  • Год назад там очень вкусные бананы были;
  • А там випічка давно погана і дорога... Хліб взагалі, таке враження, що перепікають несвіжий... більше не беру. Овочі бувають різні, фрукти також, але, на жаль, багато гнилі, проте вибрати можна... Ціни також різні бувають, навіть інколи дешевше, ніж в АТБ.

В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности

В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности

В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности

В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности

В Киеве разгорелся скандал с известным гипермаркетом: все подробности

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Ирина Билык попала в скандал после концерта в Харькове. Зрители обратились в полицию.

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