Укрзализныця угодила в языковой скандал: история получила неожиданную развязку

Укрзализныця угодила в новый скандал (Коллаж РБК-Украина)

Представители Укрзализныци рассказали свою версию конфликта проводника и пассажиров

Укрзализныця угодила в скандал из-за проводников на вокзале города Ивано-Франковска. Проводники поезда Ворохта-Киев отказались пустить в вагон двух пассажиров с билетами и ответили им на русском языке. Это сильно возмутило пассажиров, и они попросили говорить с ними только на украинском языке. Проводница отказалась, мотивируя это тем, что она родилась в России.

На скандал отреагировали в Укрзализныце – представители компании сообщили, что мужчину не пустили в вагон, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя некорректно в отношении проводника поезда.

"По имеющейся информации, которая подтверждается показаниями очевидцев, гражданин в нетрезвом состоянии пытался совершить посадку в поезд № 143 Ворохта — Киев. Когда проводница попросила предоставить документ, удостоверяющий личность, он и женщина, которая его сопровождала, начали толкать и оскорблять сотрудницу", - сказано в сообщении Укрзализныци.

Также сообщается, что на место инцидента вызвали полицию, которая задержала мужчину и женщину в состоянии алкогольного опьянения и составила акт. На проездных документах была поставлена отметка "Отказано в проезде", в соответствии с пунктом 8.38 "Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".